Terroranschlag in Solingen: Höchststrafe für Täter

„Habe Unschuldige getötet, keine Ungläubigen“

In dem Staatsschutzprozess im stark gesicherten Oberlandesgericht in der nordrhein-westfälischen Landeshauptstadt musste sich der Angeklagte seit Mai wegen dreifachen Mordes, zehnfachen versuchten Mordes sowie Mitgliedschaft in dem als ausländische terroristische Organisation eingestuften IS verantworten. Zu Prozessbeginn im Mai legte er ein Geständnis ab: „Ich habe schwere Schuld auf mich geladen. Ich habe Unschuldige getötet, keine Ungläubigen“, sagte der Syrer damals vor Gericht.