Gaza-Hilfsflotte mutmaßlich von Drohne attackiert

Keine Verletzten bei dem Angriff

Das unter britischer Flagge fahrende Boot lag am Dienstag in tunesischen Gewässern vor Anker, als sie „angegriffen“ worden sei, erklärte die Organisation Global Sumud Flotilla. Verletzt worden sei niemand und es gab auch keine nennenswerten Schäden, da der Einschlag das Heck traf. Journalisten der Nachrichtenagentur AFP sahen ein Boot in der Ferne, das von tunesischen Polizeibooten umzingelt war.