Erneuter Tiefschlag

Gaza-Hilfsflotte mutmaßlich von Drohne attackiert

Ausland
10.09.2025 14:02
Thunbergs Crew vermeldete einen erneuten mutmaßlichen Drohnenangriff auf die Hilfsflotte.
Thunbergs Crew vermeldete einen erneuten mutmaßlichen Drohnenangriff auf die Hilfsflotte.(Bild: AFP/LLUIS GENE)

Organisatoren melden, dass ein weiteres Boot der Gaza-Hilfsflotte, die „Alma“, bei einem mutmaßlichen Drohnenangriff getroffen wurde. Es war bereits der zweite Angriff innerhalb von zwei Tagen.

Ein weiteres Boot einer Gaza-Hilfsflotte ist laut Organisatoren mutmaßlich von einer Drohne getroffen worden. „Zweite Nacht, zweiter Drohnenangriff“, sagte eine der Koordinatorinnen, Melanie Schweizer, am Dienstag der Nachrichtenagentur AFP. Zuvor hatten die Organisatoren bereits von einem erneuten mutmaßlichen Drohnenangriff gesprochen; die tunesischen Behörden hatten diese Darstellung zurückgewiesen und brennende Rettungswesten für den Zwischenfall verantwortlich gemacht.

Keine Verletzten bei dem Angriff
Das unter britischer Flagge fahrende Boot lag am Dienstag in tunesischen Gewässern vor Anker, als sie „angegriffen“ worden sei, erklärte die Organisation Global Sumud Flotilla. Verletzt worden sei niemand und es gab auch keine nennenswerten Schäden, da der Einschlag das Heck traf. Journalisten der Nachrichtenagentur AFP sahen ein Boot in der Ferne, das von tunesischen Polizeibooten umzingelt war.

Feuer an Bord
Bereits am Vortag hatte es nach Angaben der Organisatoren einen Vorfall gegeben – ihren Angaben zufolge ebenfalls mutmaßlich durch eine Drohne. Die tunesische Nationalgarde schloss hingegen aus, dass der Brand durch eine Drohne verursacht worden sei. Nach vorläufigen Erkenntnissen sei „ein Feuer in den Rettungswesten an Bord ausgebrochen“. Der Brand sei möglicherweise durch eine Zigarette verursacht worden.

Eine türkische Nachrichtenagentur teilte dieses Video von dem Angriff auf X:

Ziel ist der Gazastreifen
Die Organisatoren der Gaza-Hilfsflotte wollen Mitte September den Gazastreifen erreichen, um dort humanitäre Hilfsgüter abzuladen. Zu den prominentesten Mitgliedern der Flotte zählt die schwedische Klimaaktivistin Greta Thunberg.

