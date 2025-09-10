„Wichtig ist, dass man seinen eigenen Weg geht“

Seit zehn Monaten ist Jürgen Säumel als Cheftrainer bei Sturm Graz im Amt. Für den früheren Spieler der Blackies eine absolute Herzensangelegenheit. Im Krone Sport-Talk mit Moderator Martin Grasl spricht er über die Rolle des Gejagten in der heimischen Liga, Ambitionen auf europäischer Ebene, das Zweitrunden-Duell im ÖFB-Cup gegen Röthis sowie seine Entwicklung als Trainer bei den Blackies.