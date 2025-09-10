Säumel im Interview

„Wichtig ist, dass man seinen eigenen Weg geht“

Sport-Talks
10.09.2025 14:08
0 Kommentare

Seit zehn Monaten ist Jürgen Säumel  als Cheftrainer bei Sturm Graz im Amt. Für den früheren Spieler der Blackies eine absolute Herzensangelegenheit. Im Krone Sport-Talk mit Moderator Martin Grasl spricht er über die Rolle des Gejagten in der heimischen Liga, Ambitionen auf europäischer Ebene, das Zweitrunden-Duell im ÖFB-Cup gegen Röthis sowie seine Entwicklung als Trainer bei den Blackies. 

Folgen Sie uns auf