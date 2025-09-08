Was stört Sie an den Wiener Öffis?

Wir starten deshalb einen Aufruf an unsere Leser und User: Welche Verbesserungen wünschen Sie sich von den Wiener Linien? Welche Probleme stören Sie am meisten? Was läuft gut, was läuft schlecht? Wie finden Sie die Sauberkeit der Fahrzeuge, die Linienführung oder die Wartezeiten zu Randzeiten?

Ihre geschätzte Meinung interessiert uns

Schreiben Sie uns unter wien@kronenzeitung.at oder an Kronen Zeitung Wien-Redaktion, Muthgasse 2, 1190 Wien. Ihre geschätzte Meinung interessiert uns. Wir werden in der kommenden Woche die interessanten Vorschläge, Ideen und Wünsche in der Zeitung sowie online aufzeigen. Gemeinsam wollen wir für Verbesserungen sorgen.