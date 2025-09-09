„Das hat natürlich sehr geschmerzt, weil ich gerne hier geblieben wäre. Ein paar Tage später hatte ich mich damit aber abgefunden. Ich hätte Austria gerne noch ein paar Tore geschenkt“, blickt Andreas Gruber auf seine Zeit am Verteilerkreis zurück. Der im Mai beim violetten Mitgliederfest eine bittere Pille schlucken musste.