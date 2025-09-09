Die WM-Quali in der Konferenz – ab 20.45 Uhr LIVE
Hier im Ticker:
Andreas Gruber hat sein Kapitel bei der Wiener Austria abgehakt und will nun mit Neo-Klub Dunajska Streda einen Triumph feiern. Die Slowaken sind in der Liga noch ungeschlagen, durften aber nicht im Europacup antreten.
„Das hat natürlich sehr geschmerzt, weil ich gerne hier geblieben wäre. Ein paar Tage später hatte ich mich damit aber abgefunden. Ich hätte Austria gerne noch ein paar Tore geschenkt“, blickt Andreas Gruber auf seine Zeit am Verteilerkreis zurück. Der im Mai beim violetten Mitgliederfest eine bittere Pille schlucken musste.
Kommentare
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.