„Einlaufkind“: England-Hüne löst Wettschulden ein

Der ehemalige englische Fußball-Nationalspieler Peter Crouch hat beim Einlösen einer verlorenen Wette für ordentlich Aufsehen gesorgt. Denn als „Wiedergutmachung“ musste der 2,01-Meter-Mann als Einlaufkind bei einem Amateurmatch ran.
Als Torjäger war er einst in den Fußball-Stadien dieser Welt gefürchtet – als TV-Experte wird er auf der Insel seit Jahren geschätzt – und nun hat er auch als „Einlaufkind“ überzeugt! Peter Crouch hat nämlich gezeigt, dass er seine Wettschulden einlöst.
Maskottchen Crouch
Weil der Hüne eine Wette in Zusammenhang mit einer Fantasy Football Liga verloren hat (er belegte den letzten Platz in der Liga), musste er nun als „Einlaufkind“ in einem Spiel des englischen Amateur-Fußballvereins Farnham Town agieren.
Ein Anblick, bei dem viele Fans das Lachen nicht zurückhalten konnten. Denn Crouch, über zwei Meter groß, überragte nicht nur die anderen Einlaufkinder, sondern auch den Rest der Kicker. „Bester Tag als Maskottchen bei Farnham Town“, kommentierte der ehemalige Liverpool-Profi anschließend auf X.
Kommentare
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.