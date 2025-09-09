Familie wächst! Vorfreude bei Slalom-Olympiasieger

Nach seinem Karriereende im März 2024 läuft beim ehemaligen Ski-Olympiasieger Giuliano Razzoli die Familienplanung nun auf Hochtouren. Auf Instagram hat der Italiener nun angekündigt, dass er sich auf ein weiteres Familienmitglied freut!
„Es gibt nicht viel zu sagen. Dieser wunderschöne Bauch steht dir einfach super“, schreibt Razzoli auf Instagram zu einem Familienfoto, auf dem seine Frau mit erkennbarer Wölbung am Bauch zu sehen ist.
Zweites Kind nach Karriereende
Die Familie freut sich demnach schon auf ihr zweites Kind. Denn schon kurz nach dem Karriereende des ehemaligen Ski-Rennfahrers im März 2024, brachte seine Frau Elisa den ersten Sohn zur Welt.
Als aktiver Rennläufer konnte Razzoli immer wieder aufzeigen. Höhepunkt seiner Karriere war sicherlich Olympia-Gold 2010 in Vancouver.
