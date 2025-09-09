Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Nach Karriereende

Familie wächst! Vorfreude bei Slalom-Olympiasieger

Ski Alpin
09.09.2025 14:10
Giuliano Razzoli krönte sich 2010 in Vancouver zum Olympiasieger im Slalom.
Giuliano Razzoli krönte sich 2010 in Vancouver zum Olympiasieger im Slalom.(Bild: GEPA)

Nach seinem Karriereende im März 2024 läuft beim ehemaligen Ski-Olympiasieger Giuliano Razzoli die Familienplanung nun auf Hochtouren. Auf Instagram hat der Italiener nun angekündigt, dass er sich auf ein weiteres Familienmitglied freut! 

0 Kommentare

„Es gibt nicht viel zu sagen. Dieser wunderschöne Bauch steht dir einfach super“, schreibt Razzoli auf Instagram zu einem Familienfoto, auf dem seine Frau mit erkennbarer Wölbung am Bauch zu sehen ist. 

Zweites Kind nach Karriereende
Die Familie freut sich demnach schon auf ihr zweites Kind. Denn schon kurz nach dem Karriereende des ehemaligen Ski-Rennfahrers im März 2024, brachte seine Frau Elisa den ersten Sohn zur Welt. 

Lesen Sie auch:
Ragnhild Mowinckel ist zum ersten Mal Mama geworden.
Erstmals Mama geworden
Babyglück nach Ski-Ende: „Und dann waren wir drei“
23.08.2025

Als aktiver Rennläufer konnte Razzoli immer wieder aufzeigen. Höhepunkt seiner Karriere war sicherlich Olympia-Gold 2010 in Vancouver. 

Porträt von krone Sport
krone Sport
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
KMM
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Österreich
Die schönsten Fotos der totalen Mondfinsternis
386.800 mal gelesen
Zunächst gaben sich vor allem über Wien die Wolken als Spielverderber – aber schließlich konnte ...
Innenpolitik
Millionenauftrag ging an Ehemann von Ex-Ministerin
157.884 mal gelesen
Fußball International
Plötzlich liegen mitten im Spiel alle am Boden
144.710 mal gelesen
Skurrile, aber durchaus ernste Szenen: Spieler legen sich während eines Freundschaftspiels in ...
Innenpolitik
Wenn Herbert Kickl über Verrat spricht
2127 mal kommentiert
Bei Klaus Webhofer gab FPÖ-Chef Herbert Kickl sein Comeback in die Medien.
Innenpolitik
Millionenauftrag ging an Ehemann von Ex-Ministerin
1859 mal kommentiert
Innenpolitik
Kickl: „Habe vielleicht einen Fehler gemacht …“
1706 mal kommentiert
FPÖ-Bundesparteiobmann Herbert Kickl ging im ORF-Sommergespräch auch wieder auf die ÖVP los.
Mehr Ski Alpin
Nach Karriereende
Familie wächst! Vorfreude bei Slalom-Olympiasieger
Bestzeit im Finale
Liensberger startet mit Podest in Olympiasaison
Fatales Trainingslager
Ski-Dame schwer verletzt: Olympia-Traum geplatzt!
Krone Plus Logo
Ski-Urgestein Hans Pum
Ski-Weltcup am Hochficht? „Müssen Chance nützen!“
Warten hat ein Ende
Nach 277 Tagen: „Krasser Moment“ für Hirscher

Produkt Vergleiche

Action-Cam Vergleich
Zum Vergleich
action-cam
Crosstrainer Vergleich
Zum Vergleich
crosstrainer
E-Bike Vergleich
Zum Vergleich
E-Bike
Elektro-Scooter Vergleich
Zum Vergleich
elektro scooter
Ergometer Vergleich
Zum Vergleich
ergometer
Fahrrad Test
Zum Vergleich
fahrrad
Fahrradanhänger Vergleich
Zum Vergleich
fahrradanhaenger
Faszienrolle Vergleich
Zum Vergleich
faszienrolle repeater
Hoverboard Vergleich
Zum Vergleich
hoverboard
Kinderfahrrad Vergleich
Zum Vergleich
kinderfahrrad
Alle Produkte ansehen
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf