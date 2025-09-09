Nottingham Forest baut jetzt auf Ex-Danso-Trainer

Der englische Fußball-Premier-League-Klub Nottingham Forest hat sich von Cheftrainer Nuno Espirito Santo getrennt und den Australier Ange Postecoglou als Nachfolger bestimmt. Espirito Santo war im Dezember 2023 zum Meistercup-Sieger 1979 und 1980 gekommen, hatte die Liga gehalten und den Club 2024/25 auf Rang sieben sowie in die Europa League geführt. Zuletzt hatte der Portugiese eingeräumt, dass die Beziehung zu Club-Besitzer Evangelos Marinakis zerbrochen sei.
Der in Griechenland geborene Postecoglou ist ehemaliger australischer Nationalspieler. Als Trainer führte er Tottenham Hotspur in diesem Jahr, als der Klub aus London mit ÖFB-Profi Kevin Danso die Europa League gewann, zum ersten großen Titel seit 2008. In der Premier League hatten die „Spurs“ jedoch zu kämpfen und landeten nur auf Platz 17, was im Juni zu seinem erzwungenen Abschied führte.
„Wir holen einen Trainer zum Klub, der nachweislich und kontinuierlich Titel gewonnen hat“, sagte Marinakis in einer Erklärung. In der Meisterschaft ist Nottingham nach drei Runden mit vier Punkten Zehnter, am Samstag geht es auswärts gegen Vizemeister Arsenal.
