Nottingham Forest baut jetzt auf Ex-Danso-Trainer

Der in Griechenland geborene Postecoglou ist ehemaliger australischer Nationalspieler. Als Trainer führte er Tottenham Hotspur in diesem Jahr, als der Klub aus London mit ÖFB-Profi Kevin Danso die Europa League gewann, zum ersten großen Titel seit 2008. In der Premier League hatten die „Spurs“ jedoch zu kämpfen und landeten nur auf Platz 17, was im Juni zu seinem erzwungenen Abschied führte.