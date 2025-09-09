Große Träume

Den Bosniern ist der Zustand der Arena egal, das Volk träumt von der WM. Fahnen zieren die Stadt, auf den Märkten werden Team-Leiberln fast verschenkt. Die meisten mit dem Namen Edin Dzeko. Als 39-Jähriger wechselte er noch einmal in die Serie A, verdient bei Florenz 4,5 Millionen jährlich. Eine Summe, die dem 500-fachen durchschnittlichen Jahresgehalt eines seiner Landsleute entspricht. Keine Spur von Neid, Dzeko wird wie ein Heilsbringer verehrt. Weil der Stürmerstar als Symbol für den Aufschwung angesehen wird, nach seinen internationalen Erfolgen dem Land Hoffnung gibt, sein Wille und Talent jahrelang inspirierten.