Österreich ist reif für neuen magischen Moment

Allen voran Herbert Prohaskas Spitz von Izmir, der die WM und damit die Sternstunde von Cordoba 1978 erst möglich machte. Oder den Triplepack von Toni Polster gegen die DDR, mit dem er Österreich zur WM 1990 nach Italien schoss. Das waren bereits Finalspiele, oft wurden – wie hoffentlich auch heute – die Weichen davor gestellt.