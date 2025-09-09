Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Quali-Schlüsselspiel

Österreich ist reif für neuen magischen Moment

Fußball International
09.09.2025 17:50
Sind Marko Arnautovic und Co. bereit für einen neuen magischen ÖFB-Moment?
Sind Marko Arnautovic und Co. bereit für einen neuen magischen ÖFB-Moment?(Bild: GEPA)

Österreichs kann in Bosnien heute einen Riesenschritt in Richtung erster WM-Teilnahme seit 1998 machen. Es ist die Stunde großer Spieler und wichtiger Tore. Sie bleiben ewig in Erinnerung, wie bei Andreas Herzog, Marc Janko und Co.

0 Kommentare

„Wir wissen um die Bedeutung. Wenn es einen Sieger gibt, ist es ein 6-Punkte-Spiel, natürlich richtungsweisend. Wir können einen Riesenschritt machen. Aber dazu braucht es in einer emotional aufgeladenen Atmosphäre eine Top-Leistung.“

Lesen Sie auch:
Auf Marcel Sabitzer und Co. wartet ein Schlüsselspiel!
WM-Quali im Ticker
Bosnien gegen Österreich, LIVE ab 20.45 Uhr
09.09.2025
krone.tv-Sport-News
ÖFB-Team in Bosnien + Verstappen ohne Lizenz
09.09.2025

Ralf Rangnick spricht nicht um den heißen Brei herum. Der Blick auf die Tabelle reicht, die brisante Ausgangslage ist klar: Bosnien (vier Siege) und Österreich (drei Dreier) sind in der Quali bislang perfekt unterwegs, nur der Gruppensieger löst sofort das Ticket zur WM 2026! Heute steigt das direkte Duell.

Es ist ein Schlüsselspiel – da hofft ganz Österreich auf einen magischen Moment, auf Tore für die Ewigkeit, die immer in Erinnerungen bleiben. Da gab es ja schon einige ...

Allen voran Herbert Prohaskas Spitz von Izmir, der die WM und damit die Sternstunde von Cordoba 1978 erst möglich machte. Oder den Triplepack von Toni Polster gegen die DDR, mit dem er Österreich zur WM 1990 nach Italien schoss. Das waren bereits Finalspiele, oft wurden – wie hoffentlich auch heute – die Weichen davor gestellt.

„Sind dazu im Stande“
Für das WM-Ticket 1982 reichte Platz zwei. Gegen Deutschland war Österreich chancenlos, die Bulgaren galt es zu schlagen: Krankl und Jara sorgten im Schlüsselspiel für das 2:0 in Wien, in Sofia genügte ein 0:0.

Andreas Herzog
Andreas Herzog(Bild: GEPA)

Ohne Andi Herzog hätte es auch 1998 keine WM in Frankreich gegeben. Bereits Goldtorschütze in Stockholm, dann wurde er mit seinem magischen 1:0-Weitschuss in Wien zur Legende, zumal er sich nach dem Torjubel-Sprint auf dem Spielfeld auch übergab.

Lesen Sie auch:
„Krone“-Sportchef Peter Moizi
„Krone“-Stopplicht
Große Träume
09.09.2025
Vor Bosnien-Match
Schlechte Erinnerungen! Böses Omen für ÖFB-Team?
09.09.2025

Magisch war auch Marc Jankos goldener Fallrückzieher 2015 zum 1:0 in Russland, womit er die Tür zur Frankreich-EURO 2016 ganz weit aufstieß. So wie vier Jahre später Stefan Posch per Kopf beim 1:0 in Slowenien, da löste der Steirer mit seinem ersten Länderspiel-Tor quasi unser EURO-Ticket.

Marc Janco
Marc Janco(Bild: AP/Ivan Sekretarev)

Und 2023 stellten Gregoritsch und zweimal Arnautovic in Stockholm auf 3:0 (Endstand 3:1) – der Triumph ebnete den Weg zur Deutschland-EURO. An diese Leistung erinnert sich jetzt auch Rangnick: „Wir haben schon gezeigt, wozu wir im Stande sind.“ Österreich ist reif für einen neuen, magischen Moment!

Porträt von Rainer Bortenschlager
Rainer Bortenschlager
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
KMM
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Österreich
Die schönsten Fotos der totalen Mondfinsternis
386.879 mal gelesen
Zunächst gaben sich vor allem über Wien die Wolken als Spielverderber – aber schließlich konnte ...
Innenpolitik
Millionenauftrag ging an Ehemann von Ex-Ministerin
161.795 mal gelesen
Wien
Wien: Neun Monate altes Baby bei Teich abgelegt
121.527 mal gelesen
Der Bub wurde nahe dem Teich im beliebten Naherholungsgebiet Wienerberg entdeckt (Archivbild). ...
Innenpolitik
Wenn Herbert Kickl über Verrat spricht
2187 mal kommentiert
Bei Klaus Webhofer gab FPÖ-Chef Herbert Kickl sein Comeback in die Medien.
Innenpolitik
Millionenauftrag ging an Ehemann von Ex-Ministerin
1881 mal kommentiert
Innenpolitik
Kickl: „Habe vielleicht einen Fehler gemacht …“
1739 mal kommentiert
FPÖ-Bundesparteiobmann Herbert Kickl ging im ORF-Sommergespräch auch wieder auf die ÖVP los.
Mehr Fußball International
Krone Plus Logo
Torhüter Heinz Lindner
„Ich denke nicht an einen Rücktritt im Team“
Quali-Schlüsselspiel
Österreich ist reif für neuen magischen Moment
„Krone“-Stopplicht
Große Träume
Vor Bosnien-Match
Schlechte Erinnerungen! Böses Omen für ÖFB-Team?
In Gmunden sesshaft
ÖFB-Star kauft sich ein Grundstück am Traunsee
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake

Vorteilswelt

Alle Anzeigen

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf