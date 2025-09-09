Schlechte Erinnerungen! Böses Omen für ÖFB-Team?

Vor dem möglichen Schlüsselspiel in der WM-Qualifikation gegen Bosnien-Herzegowina wird das ÖFB-Team mit schlechten Erinnerungen konfrontiert. Denn unter der Leitung von Schiedsrichter Jesus Gil Manzano gab es für Österreich bisher nichts zu holen. Vor allem eine Entscheidung bei der vergangenen Fußball-Europameisterschaft sorgt nach wie vor für Ärger.
Mindestens ein Punkt gegen Frankreich wären verdient gewesen – davon sind nach wie vor viele ÖFB-Fans und auch Experten sicher. Doch, dass es zum Auftakt der EM 2024 am Ende doch eine 0:1-Pleite gegen Favorit Frankreich gab, lag zum Teil auch am Unparteiischen.
Jesus Gil Manzano leitete damals die Partie in Düsseldorf. Vor dem entscheidenden Eigentor durch Maxi Wöber traf der Spanier eine Fehlentscheidung. Anstatt eines Eckballs für Österreich gab es Abstoß für Frankreich – schließlich eine folgenschwere Entscheidung für das Match.
Mit der Vergangenheit abschließen
Teamchef Ralf Rangnick übte damals heftige Kritik. Doch über ein Jahr später liegt der Fokus nun schon voll auf der Qualifikation für die WM 2026. Dass man im möglichen entscheidenden Duell gegen Bosnien-Herzegowina wieder auf den spanischen Schiedsrichter trifft, muss man ausblenden.
Denn es ist auch schon von einem bösen Omen die Rede. Beide bisherigen Partien unter der Leitung des Spaniers Jesus Gil Manzano hat die Rangnick-Auswahl nämlich verloren – neben dem Frankreich-Match auch im Oktober 2023 in der EM-Quali daheim gegen Belgien (2:3).
