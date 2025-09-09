Schlechte Erinnerungen! Böses Omen für ÖFB-Team?

Vor dem möglichen Schlüsselspiel in der WM-Qualifikation gegen Bosnien-Herzegowina wird das ÖFB-Team mit schlechten Erinnerungen konfrontiert. Denn unter der Leitung von Schiedsrichter Jesus Gil Manzano gab es für Österreich bisher nichts zu holen. Vor allem eine Entscheidung bei der vergangenen Fußball-Europameisterschaft sorgt nach wie vor für Ärger.