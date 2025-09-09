Vorteilswelt
Klub gibt Update

Viruserkrankung! Austria-Kicker fällt lange aus

Bundesliga
09.09.2025 16:27
Johannes Handl fällt mehrere Monate aus.
Johannes Handl fällt mehrere Monate aus.(Bild: GEPA)

Die Wiener Austria muss längere Zeit auf Innenverteidiger Johannes Handl verzichten. Der 27-Jährige laboriere seit einigen Wochen an einer Viruserkrankung und darf seinen Körper aktuell nur moderat belasten, gab der Fußball-Bundesligist am Dienstag bekannt. An ein Mannschaftstraining sei voraussichtlich erst in einigen Monaten zu denken.

„Das Wichtigste ist, dass es mir mittlerweile wieder besser geht. Ich hoffe, dass ich so bald wie möglich wieder intensiver trainieren und in weiterer Folge der Mannschaft auf dem Platz helfen kann“, erklärte Handl. Die Erkrankung hatte sich Mitte August bemerkbar gemacht, seither muss der Verteidiger pausieren. Bei folgenden Untersuchungen konnten schwerwiegendere Krankheitsbilder ausgeschlossen und eine eindeutige Diagnose getroffen werden, wie die Austria schrieb.

Die Entzündungswerte werden nun in regelmäßigen Abständen untersucht. Sobald es die Werte zulassen, wird Handl seine Trainingsintensität wieder erhöhen können.

