Viruserkrankung! Austria-Kicker fällt lange aus

„Das Wichtigste ist, dass es mir mittlerweile wieder besser geht. Ich hoffe, dass ich so bald wie möglich wieder intensiver trainieren und in weiterer Folge der Mannschaft auf dem Platz helfen kann“, erklärte Handl. Die Erkrankung hatte sich Mitte August bemerkbar gemacht, seither muss der Verteidiger pausieren. Bei folgenden Untersuchungen konnten schwerwiegendere Krankheitsbilder ausgeschlossen und eine eindeutige Diagnose getroffen werden, wie die Austria schrieb.