Diese Wirkung hat seltene Kärntner Heilerde

„Ich habe nach einem Arbeitstag die Lehmbrocken von den Händen gewischt – und plötzlich gespürt, wie weich und fein meine Haut war“, erinnert sich Max Wandelnig Junior. Ein Aha-Moment für den 31-Jährigen, der das mittelständische Familien-Tiefbauunternehmen mit 17 Mitarbeitern übernehmen soll. Denn es handelte sich dabei um eine grüne Heilerde, von der es in ganz Europa nur drei Vorkommen gibt – in Sizilien, Südfrankreich und eben in Althofen.