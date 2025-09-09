Gute Stimmung! ÖFB-Insta-Video schürt Vorfreude

Kurz vor dem wichtigen WM-Qualifikationsspiel gegen Bosnien-Herzegowina hat das österreichische Fußball-Nationalteam auf Instagram nochmal kurze Einblicke in die Vorbereitung gewährt. Die Stimmung bei der Truppe von Teamchef Ralf Rangnick ist gut!
Die Spannung steigt! Kurz vor dem richtungsweisenden WM-Qualifikationsspiel in Zenica (ab 20.45 Uhr – hier im Liveticker) ist das Rangnick-Team bereit für die Herausforderung. Auf Instagram ist zu sehen, wie die Spieler in der finalen Phase der Vorbereitung konzentriert, aber in guter Stimmung sind.
Hoffentlich die richtige Mischung, um beim bisher noch ungeschlagenen Tabellenführer der Gruppe H, Bosnien-Herzegowina, erfolgreich zu sein und damit die Tür zur ersten WM-Teilnahme seit 1998 ein großes Stück zu öffnen!
