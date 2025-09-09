Gute Stimmung! ÖFB-Insta-Video schürt Vorfreude

Die Spannung steigt! Kurz vor dem richtungsweisenden WM-Qualifikationsspiel in Zenica (ab 20.45 Uhr – hier im Liveticker) ist das Rangnick-Team bereit für die Herausforderung. Auf Instagram ist zu sehen, wie die Spieler in der finalen Phase der Vorbereitung konzentriert, aber in guter Stimmung sind.