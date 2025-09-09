Alter Bekannter: Vienna präsentiert neuen Trainer!

Es ist die Rückkehr eines alten Bekannten. Schon als aktiver Kicker war er 1992 bis 1995 für den Verein im Einsatz. Und auch als Trainer ist er in Döbling schon bekannt. Denn bereits in der Saison 2016/17 heuerte Kleer als Coach bei den Wienern an. 2017 feierte er den Meistertitel in der Regionalliga Ost. Im Jänner 2018 trat er schließlich als Übungsleiter zurück.