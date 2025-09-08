Drei Kinder entführt
Flüchtiger Vater bei Schusswechsel getötet
Ein Mann in Neuseeland, der vor vier Jahren mit seinen drei Kindern verschwand, ist bei einem Schusswechsel mit der Polizei getötet worden. Tom Phillips hatte zuvor am Montagmorgen einem Beamten nach einem Einbruch in den Kopf geschossen.
Der angeschossene Polizist wurde laut der stellvertretenden Polizeipräsidentin Jill Rogers zufolge in ein Krankenhaus geflogen und wird derzeit dort operiert. Auf Bildern des Tatorts, die die Zeitung „Waikato Times“ veröffentlichte, ist Phillips in der Mitte der Straße zu sehen, in seiner Nähe liegt ein Gewehr im Straßengraben.
An den Polizeifahrzeugen sind mehrere Einschusslöcher erkennbar. Nach Angaben der Polizei hatte Phillips ein Kind bei sich. Es sei unverletzt und werde versorgt.
Duo auf Aufnahmen zu sehen
Im Dezember 2021 war Phillips nach einem Streit mit seiner damaligen Partnerin verschwunden und nahm seine Kinder mit. Seitdem entzog er sich einer Festnahme. Erst vor wenigen Tagen hatte eine Überwachungskamera offenbar Phillips und eines seiner Kinder aufgenommen. Demnach brachen sie einen Kühlcontainer auf und fuhren mit den daraus erbeuteten Lebensmitteln auf einem Quad davon.
Vorwurf des Begehens mehrerer Straftaten
Die Polizei warf Phillips mehrere Straftaten vor, darunter schwerer Raub, schwere Körperverletzung und der illegale Besitz einer Schusswaffe. Die mittlerweile neun, zehn und zwölf Jahre alten Kinder sind außerdem seit Beginn der Flucht nicht mehr zur Schule gegangen.
Die Mutter der Kinder zeigte sich erleichtert über das Ende der seit Jahren andauernden Flucht. Sie habe ihre Kinder seit vier Jahren „jeden Tag schmerzlich vermisst“, sagte sie dem Sender RNZ. „Gleichzeitig sind wir traurig darüber, wie sich die Ereignisse heute entwickelt haben.“
