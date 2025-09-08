Flüchtiger Vater bei Schusswechsel getötet

Duo auf Aufnahmen zu sehen

Im Dezember 2021 war Phillips nach einem Streit mit seiner damaligen Partnerin verschwunden und nahm seine Kinder mit. Seitdem entzog er sich einer Festnahme. Erst vor wenigen Tagen hatte eine Überwachungskamera offenbar Phillips und eines seiner Kinder aufgenommen. Demnach brachen sie einen Kühlcontainer auf und fuhren mit den daraus erbeuteten Lebensmitteln auf einem Quad davon.

Vorwurf des Begehens mehrerer Straftaten

Die Polizei warf Phillips mehrere Straftaten vor, darunter schwerer Raub, schwere Körperverletzung und der illegale Besitz einer Schusswaffe. Die mittlerweile neun, zehn und zwölf Jahre alten Kinder sind außerdem seit Beginn der Flucht nicht mehr zur Schule gegangen.