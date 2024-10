Jäger entdeckten seit drei Jahren entführte Kinder

Hat Vater Helfer in der Nähe seines Verstecks?

Was der Vater den Kindern antue, sei für sie Kindesmissbrauch. Sie geht davon aus, dass Philipps Hilfe bekommt – schließlich sei er in der Gemeinde Marokopa aufgewachsen, so er auch untergetaucht ist. „Hundertprozentig hilft ihnen jemand. Jemand versorgt sie oder lässt einfach versehentlich Dinge an einem leicht zugänglichen Ort liegen“, ist die Mutter überzeugt.