Vater wollte Kind zum Schlafen in Kofferraum legen

Kaum zu fassen: Eine aufmerksame Zeugin schlug am Sonntag in Wien-Alsergrund Alarm, als sie sah, wie ein Mann sein Kleinkind in den Kofferraum eines parkenden Autos legte – und dann einfach davonging!
Polizisten rückten sofort aus und trauten ihren Augen kaum: Durch das Heckfenster erkannten sie das Kleinkind. Sofort schlugen die Beamten die Autoscheibe ein und retteten den Sprössling. Zum Glück stellte der Rettungsdienst wenig später fest: Das Kind ist wohlauf.
Eltern lieferten unfassbare Erklärung
Kurz darauf tauchten die Eltern wieder auf – und lieferten eine unfassbare Erklärung: Sie hätten ihr Kind „nur zum Schlafen“ in den Kofferraum gelegt.
Gegen den 37-jährigen Vater hagelte es gleich mehrere Anzeigen. Er soll außerdem aggressiv gegenüber den Einsatzkräften aufgetreten sein. Die Wiener Kinder- und Jugendhilfe wurde eingeschaltet.
Nächste Aufregung nach Wienerberg-Drama
Es ist nicht der erste Fall, der in der Bundeshauptstadt für Entsetzen sorgt. Denn im Moment drehen sich die Schlagzeilen bundesweit um den kleinen Luka, der von seinen Eltern vergangenen Donnerstag am Wienerberg zurückgelassen wurde. Der neun Monate alte Bub wurde am Montag einer Krisenpflegefamilie übergeben. Dort kann er hoffentlich vorerst zur Ruhe kommen.
