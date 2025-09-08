Vater wollte Kind zum Schlafen in Kofferraum legen

Nächste Aufregung nach Wienerberg-Drama

Es ist nicht der erste Fall, der in der Bundeshauptstadt für Entsetzen sorgt. Denn im Moment drehen sich die Schlagzeilen bundesweit um den kleinen Luka, der von seinen Eltern vergangenen Donnerstag am Wienerberg zurückgelassen wurde. Der neun Monate alte Bub wurde am Montag einer Krisenpflegefamilie übergeben. Dort kann er hoffentlich vorerst zur Ruhe kommen.