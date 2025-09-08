„Schneller als die zwei geht es kaum mehr“
Ofner beeindruckt
Carlos Alcaraz und Jannik Sinner spielen Tennis in einer eigenen Liga. Das ist allgemein anerkannt. Doch was macht die beiden so unglaublich gut? Sebastian Ofner, aktuell Österreichs Nummer zwei, griff einige Punkte heraus.
Den vielen Promis auf dem Arthur Ashe Court von Bruce Springsteen über Ben Stiller, Stephen Curry, Lindsey Vonn und Sergio Garcia fielen die Augen aus dem Kopf. Doch selbst die Tenniswelt staunte über das, was da im US-Open-Endspiel der Herren von Carlos Alcaraz und Jannik Sinner wieder einmal geboten wurde.
