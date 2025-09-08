2 Tote in der Türkei
Teenager (16) richtet Blutbad in Polizeistation an
In der Türkei hat ein Teenager (16) die Polizeistation der Ortschaft Balcova gestürmt und dort ein Blutbad angerichtet. Wie Innenminister Ali Yerlikaya am Montag mitteilte, sind zwei Polizisten getötet und zwei weitere verletzt worden.
Yerlikaya nannte die Tat „abscheulich“. Ein 16-jähriger Verdächtiger sei festgenommen worden. Die Ermittlungen laufen noch.
Warum die Polizeiwache in dem Vorort Balcova angegriffen wurde, blieb zunächst unklar.
Ein von der Nachrichtenwebsite Gercek Gundem veröffentlichtes Handyvideo zeigte einen Menschen mit Sturmhaube, der mit einem Gewehr den Gehsteig entlanglief und dann die Polizeistation betrat.
Verdächtiger wohnt in der Nähe des Tatorts
Der Gouverneur von Izmir, Suleyman Elban, sagte, der Verdächtige wohne in der Straße, in der sich auch die Wache befinde, und habe keine Vorstrafen. Der Jugendliche wurde bei der Festnahme verletzt.
Mutmaßlicher Angreifer verletzt
Ein weiteres Video zeigte den mutmaßlichen Angreifer, der auf dem Gehsteig lag und von Sanitätern versorgt wurde. Er schien demnach bei Bewusstsein zu sein, aber seine Hose war mit Blut bedeckt und mehrere Patronenhülsen lagen auf dem Boden.
