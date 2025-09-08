Wild bis elegant: Die Tops und Flops der VMA-Looks

Am roten Teppich der MTV Video Music Awards kann man sich immer auf eines verlassen: Die Looks sind ausgefallen. Von halbnackten Looks bis hin zu eigenartigen Kostümen – auch dieses Jahr haben die Stars wieder alles gegeben. Der Titel „Best dressed“ geht heuer wohl eindeutig an Sabrina Carpenter.
Die Sängerin zog alle Blicke auf sich, als sie den roten Teppich in der UBS Arena in New York betrat – in einem maßgeschneiderten, scharlachroten Spitzenkleid von Valentino, das komplett transparent war. Sie kombinierte es mit einer hellrosa, flauschigen Boa, die sie lässig über ihre Arme legte, sowie Schmuck von Tiffany & Co. Abgerundet wurde der Look durch ihr blondes Haar in sanft fallenden Locken und ihr typisches strahlendes Make-up.
Schlichte Eleganz
Bei den Männern fiel der „Back to friends“-Sänger Sombr in einem schwarzen Valentino-Look auf. Er bewies vom ersten Moment seines Auftritts an ein beeindruckendes Gespür für entspannte Eleganz – und erschien zu den VMAs in einem der besten Menswear-Looks des Abends. Sombr trug einen eher schlichten, schwarzen Anzug. Auffällig sind die schönen Stickereien am Anzug, sowie die Schuhe. Mit einigen Schmuckstücken setzte der Sänger gekonnt Akzente.
Wild und ausgefallen – mehr Looks des Events
Lady Gaga, Doja Cat und mehr – für alle, die noch nicht genug von den VMA Outfits der Stars haben, sind hier noch mehr Bilder.
Kaffeebecher oder Drag Queen?
Der Award für den schlimmsten Fashion-Flop geht dieses Jahr wohl an Megan Stalter: Der Star aus „Too much“ gibt sich auch bei ihren Red-Carpet-Outfits immer alle Mühe, diesem Titel gerecht zu werden. Dieses Mal in einem Kostüm, das ein wenig an einen Kaffeebecher erinnerte. Kombiniert hat Stalter den Look mit sehr, sehr langen roten Nägeln.
Conan Gray: Highheels und Matrosen-Outfit
Teils Matrosen-Outfit, teils Piraten-Rüschen – das aufwendig gearbeitete Kleid war definitiv einer der Hingucker des Abends. Das Kleid bestand aus einer Jacke mit Puffärmeln, einem Corsagen-Top mit tiefer Taille und einem mehrlagigen Rüschenrock. Abgerundet wurde der Look durch weiße Plateaustiefel und einen passenden Hut.
Der Designer des Outfits, Erik Charlotte, bedankte sich online bei dem Künstler dafür, dass er den kompletten Look getragen hatte. Laut Erik besteht das gesamte Outfit „fast vollständig“ aus Denim und „wiegt ungefähr 30 Pfund (knapp 14 Kilo)“.
