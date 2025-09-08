Vorteilswelt
Kaffeebecher-Kostüm?

Wild bis elegant: Die Tops und Flops der VMA-Looks

Society International
08.09.2025

Am roten Teppich der MTV Video Music Awards kann man sich immer auf eines verlassen: Die Looks sind ausgefallen. Von halbnackten Looks bis hin zu eigenartigen Kostümen – auch dieses Jahr haben die Stars wieder alles gegeben. Der Titel „Best dressed“ geht heuer wohl eindeutig an Sabrina Carpenter.

Die Sängerin zog alle Blicke auf sich, als sie den roten Teppich in der UBS Arena in New York betrat – in einem maßgeschneiderten, scharlachroten Spitzenkleid von Valentino, das komplett transparent war. Sie kombinierte es mit einer hellrosa, flauschigen Boa, die sie lässig über ihre Arme legte, sowie Schmuck von Tiffany & Co. Abgerundet wurde der Look durch ihr blondes Haar in sanft fallenden Locken und ihr typisches strahlendes Make-up.

Sabrina Carpenter glänzte am Teppich in einem glamourösen roten Kleid.
Sabrina Carpenter glänzte am Teppich in einem glamourösen roten Kleid.(Bild: AFP/LEONARDO MUNOZ)

Schlichte Eleganz
Bei den Männern fiel der „Back to friends“-Sänger Sombr in einem schwarzen Valentino-Look auf. Er bewies vom ersten Moment seines Auftritts an ein beeindruckendes Gespür für entspannte Eleganz – und erschien zu den VMAs in einem der besten Menswear-Looks des Abends. Sombr trug einen eher schlichten, schwarzen Anzug. Auffällig sind die schönen Stickereien am Anzug, sowie die Schuhe. Mit einigen Schmuckstücken setzte der Sänger gekonnt Akzente.

Sombr bewies in einem komplett schwarzen Outfit Geschmack.
Sombr bewies in einem komplett schwarzen Outfit Geschmack.(Bild: AP/Invision)
Wild und ausgefallen – mehr Looks des Events
Lady Gaga, Doja Cat und mehr – für alle, die noch nicht genug von den VMA Outfits der Stars haben, sind hier noch mehr Bilder.

Ariana Grande im Polka-Dot-Look.
Ariana Grande im Polka-Dot-Look.(Bild: AFP/LEONARDO MUNOZ)
Doja Cat im Pastell-Look und hohen Schuhen.
Doja Cat im Pastell-Look und hohen Schuhen.(Bild: AP/Evan Agostini)
Olandria Carthen in einem atemberaubenden, roten Kleid.
Olandria Carthen in einem atemberaubenden, roten Kleid.(Bild: AP/Evan Agostini)
Summer Walker mit einer Hommage an Pamela Andersons VMA-Look von 1999.
Summer Walker mit einer Hommage an Pamela Andersons VMA-Look von 1999.(Bild: AFP/DIMITRIOS KAMBOURIS)
Lady Gaga strahlte in einem extravaganten, schwarzen Kleid.
Lady Gaga strahlte in einem extravaganten, schwarzen Kleid.(Bild: AFP/ANGELA WEISS)

Kaffeebecher oder Drag Queen?
Der Award für den schlimmsten Fashion-Flop geht dieses Jahr wohl an Megan Stalter: Der Star aus „Too much“ gibt sich auch bei ihren Red-Carpet-Outfits immer alle Mühe, diesem Titel gerecht zu werden. Dieses Mal in einem Kostüm, das ein wenig an einen Kaffeebecher erinnerte. Kombiniert hat Stalter den Look mit sehr, sehr langen roten Nägeln.

Megan Stalter überraschte in einem Kostüm, das an einen Kaffeebecher erinnert.
Megan Stalter überraschte in einem Kostüm, das an einen Kaffeebecher erinnert.(Bild: AFP/LEONARDO MUNOZ)

Conan Gray: Highheels und Matrosen-Outfit
Teils Matrosen-Outfit, teils Piraten-Rüschen – das aufwendig gearbeitete Kleid war definitiv einer der Hingucker des Abends. Das Kleid bestand aus einer Jacke mit Puffärmeln, einem Corsagen-Top mit tiefer Taille und einem mehrlagigen Rüschenrock. Abgerundet wurde der Look durch weiße Plateaustiefel und einen passenden Hut. 

Conan Gray im mutigen Matrosen-Look
Conan Gray im mutigen Matrosen-Look(Bild: AFP/2025 Getty Images)

Der Designer des Outfits, Erik Charlotte, bedankte sich online bei dem Künstler dafür, dass er den kompletten Look getragen hatte. Laut Erik besteht das gesamte Outfit „fast vollständig“ aus Denim und „wiegt ungefähr 30 Pfund (knapp 14 Kilo)“.

Loading
