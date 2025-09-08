Wild bis elegant: Die Tops und Flops der VMA-Looks

Kaffeebecher oder Drag Queen?

Der Award für den schlimmsten Fashion-Flop geht dieses Jahr wohl an Megan Stalter: Der Star aus „Too much“ gibt sich auch bei ihren Red-Carpet-Outfits immer alle Mühe, diesem Titel gerecht zu werden. Dieses Mal in einem Kostüm, das ein wenig an einen Kaffeebecher erinnerte. Kombiniert hat Stalter den Look mit sehr, sehr langen roten Nägeln.