Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Baby zurückgelassen

Drama um kleinen Luka: Mutter legt Alko-Beichte ab

Wien
08.09.2025 11:26
Der erst neun Monate alte Bub wurde vergangenen Donnerstag von den Eltern am Wienerberg im ...
Der erst neun Monate alte Bub wurde vergangenen Donnerstag von den Eltern am Wienerberg im Kinderwagen zurückgelassen. Erst am Sonntag konnten die Ermittler Mutter und Vater ausfindig machen.(Bild: Jöchl Martin)

Die tragische Geschichte um den ausgesetzten Bub vom Wienerberger Teich hat nun ein weiteres erschütterndes Kapitel erreicht. Neue Ermittlungsdetails werfen ein noch dunkleres Licht auf die Eltern des kleinen Luka, die ihren Sohn im Kinderwagen zurückgelassen hatten ...

0 Kommentare

„Die Frau gab an, an jenem Tag eine geringe Menge Alkohol konsumiert zu haben“, erklärt Polizeisprecherin Julia Schick am Montag im Gespräch mit der „Krone“. Wer allerdings besonders viel „getankt“ hatte, war der Vater des neun Monate alten Buben bei seiner Festnahme am Sonntag beim Hütteldorfer Bahnhof. Der Mann konnte bisher noch nicht einmal einvernommen werden – seine Befragung soll nun erst am Montag stattfinden.

Der Wienerberg-Teich ist ein Ort für Spaziergänge und Familienausflüge.
Der Wienerberg-Teich ist ein Ort für Spaziergänge und Familienausflüge.(Bild: Jöchl Martin)

Mit Situation offenbar überfordert gewesen
Auch zur Mutter gibt es neue Informationen: Laut Beamten gilt sie als „nicht sehr intelligent“ und sei mit der Situation offenbar überfordert gewesen. Die 30-jährige Ukrainerin „konnte sich an alles erinnern“. Warum das Kind schlussendlich zurückgelassen wurde, bleibt dennoch vorerst rätselhaft. Die Frau gab gegenüber den Ermittlern an, sie sei weggegangen, weil sie Angst hatte, die Polizei werde ihr das Baby wegnehmen.

Lesen Sie auch:
Der Bub wurde bei einem Teich gefunden und von der Berufsrettung ins Spital gebracht. 
Drama am Wienerberg
Wie es mit dem ausgesetzten Baby jetzt weitergeht
07.09.2025
Am Bahnhof gesichtet
Baby abgelegt – jetzt wurden die Eltern gefasst
07.09.2025
Polizei sucht Mann
Wien: Neun Monate altes Baby bei Teich abgelegt
06.09.2025

Doch Luka soll nicht das einzige Kind der beiden sein. Nach ersten Erkenntnissen hat die 30-Jährige noch zwei weitere Kinder – eines lebt derzeit in der Ukraine bei Verwandten, über das zweite fehlen bisher jegliche Informationen. 

Luka nun bei Krisenpflegefamilie
Der 48-jährige Italiener und die 30-jährige Ukrainerin wurden wegen Vernachlässigung eines Minderjährigen auf freiem Fuß angezeigt. Luka selbst wurde bereits in Sicherheit gebracht: Die Kinder- und Jugendhilfe hat die Obsorge übernommen, der Bub kommt am Montag zu einer Krisenpflegefamilie. Dort soll er endlich zu Ruhe kommen, nachdem er nur knapp einem schlimmeren Schicksal entgangen ist.

Zentrale Anlaufstelle für Eltern und Kinder in Wien

Laut MA11 (Kinder- und Jugendhilfe) kann der kleine Luka nur zur Adoption freigegeben werden, wenn die Eltern dem zustimmen. Zunächst wurde auch untersucht, ob es Angehörige gibt, die dem Kind ein sicheres Zuhause bieten können. Nachdem jetzt aber bekannt wurde, dass mögliche Verwandte sich in der Ukraine aufhalten und der Aufenthaltsort eines weiteren Kindes unbekannt ist, dürfte sich auch dies als schwierig erweisen ...

Porträt von Hannah Tilly
Hannah Tilly
Porträt von Josef Poyer
Josef Poyer
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Ähnliche Themen
Ukraine
Polizei
MutterVaterKinder
Loading
Kommentare
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Wien
Wien Wetter
Wien 01. Innere Stadt
15° / 25°
Symbol wolkig
Wien 11. Simmering
15° / 25°
Symbol wolkig
Wien 14. Penzing
13° / 24°
Symbol wolkig
Wien 19. Döbling
13° / 24°
Symbol wolkig
Wien 21. Floridsdorf
13° / 25°
Symbol wolkig

krone.tv

Der Apfelstrudel wurde dem „Stern von Karlovac“, einer historischen Festung, nachempfunden.
Back-Rekord
Längster Apfelstrudel der Welt kommt aus Kroatien
Zunächst gaben sich vor allem über Wien die Wolken als Spielverderber – aber schließlich konnte ...
Weltweites Spektakel
Die schönsten Fotos der totalen Mondfinsternis
Am Samstagabend ist in Süddeutschland das Dach eines Supermarkts teilweise eingestürzt. Drei ...
Kurz nach Renovierung
Supermarkt-Dach stürzt ein – drei Verletzte
Elch „Emil“ hat in der Nacht auf Sonntag die Westbahnstrecke blockiert und St. Pölten verlassen.
Verließ St. Pölten
Polizei hat derzeit keinen Kontakt zu Elch „Emil“
Flammen schossen aus mehreren Räumlichkeiten des Regierungssitzes.
Tote und Verletzte
Luftangriffe: Regierungssitz in Kiew getroffen
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Österreich
Die schönsten Fotos der totalen Mondfinsternis
379.997 mal gelesen
Zunächst gaben sich vor allem über Wien die Wolken als Spielverderber – aber schließlich konnte ...
Adabei Österreich
Moderator Martin Ferdiny wird zum ORF-Pendler
157.797 mal gelesen
ORF-Moderator Martin Ferdiny im „Studio 2“
Fußball International
Plötzlich liegen mitten im Spiel alle am Boden
143.472 mal gelesen
Skurrile, aber durchaus ernste Szenen: Spieler legen sich während eines Freundschaftspiels in ...
Innenpolitik
Abschiebestopp: ÖVP & FPÖ gehen auf EU-Gericht los
1463 mal kommentiert
Der vom EU-Höchstgericht verhängte Abschiebestopp eines Syrers wirbelt innenpolitisch viel Staub ...
Innenpolitik
Soziale Staffelung für kleine Pensionen schon fix
1384 mal kommentiert
Vizekanzler Andreas Babler, Kanzler Stocker und NEOS-Chefin Beate Meinl-Reisinger verhandeln am ...
Innenpolitik
Datenleck vertuscht? FPÖ nimmt Karner ins Visier
1161 mal kommentiert
Starker Tobak: FPÖ-Generalsekretär Michael Schnedlitz (re.) wirft ÖVP-Innenminister Gerhard ...
Mehr Wien
Nötigung und Raub
Steirische Polizei deckt Brutalo-Bande „505“ auf
Junges Theater
Dschungel mit Wildheit & Suche nach Zugehörigkeit
Räumung eingeleitet
70 Florianis rücken zu Brand in Rehazentrum aus
Baby zurückgelassen
Drama um kleinen Luka: Mutter legt Alko-Beichte ab
Neue Zahlen
Mietkosten klettern immer schneller in die Höhe
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf