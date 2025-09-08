ÖSV-Überraschungsmann hat den Weltcup-Masterplan

Über den Conticup in den Weltcup

Der Grund: In dieser Liga werden für die besten drei Nationen Weltcupquotenplätze für den ersten Saisonabschnitt vergeben. „Bin ich bei diesen Springen der beste Österreicher, stehen meine Chancen sehr gut, dass ich beim Weltcupauftakt in Lillehammer im November mit dabei bin“, weiß Bachlinger. „Natürlich ist der Grand Prix im Sommer cool, vor allem wenn es da so funktioniert wie bei mir zuletzt. Aber der Winter ist vom Stellenwert immer noch um einiges höher zu bewerten und darum hat der Conticup jetzt Priorität, um im Weltcup von Anfang an mit dabei zu sein.“