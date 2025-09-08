US-Rekordserie beendet
2 Powerball-Spieler teilen sich 1,8 Mrd. Dollar
Zwei Powerball-Gewinnscheine gewannen am Samstagabend die geschätzte Jackpot-Summe von 1,787 Milliarden Dollar. Das ist der zweithöchste Gewinn in der Geschichte der US-Lotterie.
Die gezogenen Zahlen lauteten 11, 23, 44, 61, 62 und Powerball 17. Ein Gewinner stammt aus Missouri, der andere aus Texas. Die Wahrscheinlichkeit, den Jackpot zu knacken, lag bei 1 zu 292 Millionen.
Die beiden können sich entweder für Zahlungen in Höhe von 893,5 Millionen Dollar über 30 Jahre oder eine Einmalzahlung von 410,3 Millionen Dollar (beide vor Steuern) entscheiden.
Landesweit gewannen laut „New York Post“ über 9,9 Millionen Inhaber von Tickets kleinere Preise. Für die nächste Ziehung am Montag sinkt der Jackpot auf „nur“ 20 Millionen Dollar.
Loading...
00:00 / 00:00
play_arrowAbspielen
closeSchließen
expand_moreAufklappen
Loading...
replay_10Vorige 10 Sekunden
skip_previousZum Vorigen Wechseln
play_arrowAbspielen
skip_nextZum Nächsten Wechseln
forward_10Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Kommentare
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.