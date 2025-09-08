DTM-Bosse „sehr zufrieden“ mit dem Salzburgring

Strecken-Boss Ernst Penninger war zufrieden, sagte bereits am Samstag, dass der Nesselgraben bewiesen hat, dass man für große Rennsportserien bereit ist. Aber wie sehen das die Verantwortlichen des „Allgemeinen Deutschen Automobil-Clubs“, der sowohl GT Masters als auch die DTM austrägt? Michael Rebhan, ADAC-Leiter für Sport und Event, sprach mit der „Krone“ und zeigte sich vom Salzburgring begeistert: „Wir sind wirklich sehr zufrieden mit den Rennen, der Organisation und dem Zuschaueraufkommen. Die Strecke hier ist brutal schnell und auch für die meisten Fahrer und Teams neu, aber der Kurs hat viel Charme.“