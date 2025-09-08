Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Nach GT Masters

DTM-Bosse „sehr zufrieden“ mit dem Salzburgring

Salzburg
08.09.2025 12:30
Das GT Masters am Salzburgring.
Das GT Masters am Salzburgring.(Bild: Tröster Andreas)

Das GT Masters am Salzburgring war ein voller Erfolg, rund 10.000 Motorsport-Fans kamen am Wochenende die Rennen in den Nesselgraben. Aber was heißt das jetzt für die Zukunft und einen möglichen Besuch der DTM? Die „Krone“ hat mit einem Verantwortlichen des ADACs gesprochen.

0 Kommentare

Auch am Sonntag waren Tausende Menschen am Salzburgring, um sich das zweite GT-Masters-Rennen anzusehen. Dieses Mal fuhren die Gewinner einen BMW – das südafrikanisch-deutsche Duo Fourie/Zimmermann sicherte sich den Sieg. 

Die GT3-Autos hatten es am Salzburgring nicht leicht.
Die GT3-Autos hatten es am Salzburgring nicht leicht.(Bild: Tröster Andreas)

Strecken-Boss Ernst Penninger war zufrieden, sagte bereits am Samstag, dass der Nesselgraben bewiesen hat, dass man für große Rennsportserien bereit ist. Aber wie sehen das die Verantwortlichen des „Allgemeinen Deutschen Automobil-Clubs“, der sowohl GT Masters als auch die DTM austrägt? Michael Rebhan, ADAC-Leiter für Sport und Event, sprach mit der „Krone“ und zeigte sich vom Salzburgring begeistert: „Wir sind wirklich sehr zufrieden mit den Rennen, der Organisation und dem Zuschaueraufkommen. Die Strecke hier ist brutal schnell und auch für die meisten Fahrer und Teams neu, aber der Kurs hat viel Charme.“

Lesen Sie auch:
Das erste GT Masters Rennen am Salzburgring verlief nach Wunsch.
Krone Plus Logo
„Schritt Richtung DTM“
Salzburgring zeigte sich von seiner besten Seite
07.09.2025

Hinsichtlich eines möglichen DTM-Wochenendes sagte Rebhan: „Bereits vorab hatten wir mit der Strecke vereinbart, das Wochenende im Nachgang genau zu analysieren und gemeinsame weitere Schritte zu besprechen.“

Porträt von Philip Kirchtag
Philip Kirchtag
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Salzburg

krone.tv

Der Apfelstrudel wurde dem „Stern von Karlovac“, einer historischen Festung, nachempfunden.
Back-Rekord
Längster Apfelstrudel der Welt kommt aus Kroatien
Zunächst gaben sich vor allem über Wien die Wolken als Spielverderber – aber schließlich konnte ...
Weltweites Spektakel
Die schönsten Fotos der totalen Mondfinsternis
Am Samstagabend ist in Süddeutschland das Dach eines Supermarkts teilweise eingestürzt. Drei ...
Kurz nach Renovierung
Supermarkt-Dach stürzt ein – drei Verletzte
Elch „Emil“ hat in der Nacht auf Sonntag die Westbahnstrecke blockiert und St. Pölten verlassen.
Verließ St. Pölten
Polizei hat derzeit keinen Kontakt zu Elch „Emil“
Flammen schossen aus mehreren Räumlichkeiten des Regierungssitzes.
Tote und Verletzte
Luftangriffe: Regierungssitz in Kiew getroffen
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Österreich
Die schönsten Fotos der totalen Mondfinsternis
379.997 mal gelesen
Zunächst gaben sich vor allem über Wien die Wolken als Spielverderber – aber schließlich konnte ...
Adabei Österreich
Moderator Martin Ferdiny wird zum ORF-Pendler
157.797 mal gelesen
ORF-Moderator Martin Ferdiny im „Studio 2“
Fußball International
Plötzlich liegen mitten im Spiel alle am Boden
143.472 mal gelesen
Skurrile, aber durchaus ernste Szenen: Spieler legen sich während eines Freundschaftspiels in ...
Innenpolitik
Abschiebestopp: ÖVP & FPÖ gehen auf EU-Gericht los
1463 mal kommentiert
Der vom EU-Höchstgericht verhängte Abschiebestopp eines Syrers wirbelt innenpolitisch viel Staub ...
Innenpolitik
Soziale Staffelung für kleine Pensionen schon fix
1384 mal kommentiert
Vizekanzler Andreas Babler, Kanzler Stocker und NEOS-Chefin Beate Meinl-Reisinger verhandeln am ...
Innenpolitik
Datenleck vertuscht? FPÖ nimmt Karner ins Visier
1161 mal kommentiert
Starker Tobak: FPÖ-Generalsekretär Michael Schnedlitz (re.) wirft ÖVP-Innenminister Gerhard ...
Newsletter
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf