Japans Regierung lässt Fukushima-Erde verstreuen

Bisher gibt es kaum eine Region in Japan, die bereit ist, die kontaminierte Erde abzunehmen. Kurz nach einem Seebeben am 11. März 2011 wurde das am Meer gelegene Kraftwerk Fukushima von einem Tsunami getroffen. Das Kühlsystem des Kraftwerks fiel aus, in drei der sechs Reaktoren kam es zur Kernschmelze. Es handelte sich um das schlimmste Atomunglück seit der Tschernobyl-Katastrophe von 1986.