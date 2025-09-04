Vor ruhigem Spätsommer drohen heftige Gewitter

Es lockt noch einmal richtiges Badewetter

Gute Nachrichten: Am Wochenende setzt sich wieder ein Hoch durch, die Kaltfront zieht nach Osten ab. Bis zu 25 Grad am Samstag und bis zu 28 Grad am Sonntag versprechen bestes Wanderwetter – auch die Badehose und der Griller können ausgepackt werden. Noch besser wird es im Osten zu Wochenbeginn: Dienstag und Mittwoch klettern die Temperaturen hier auf 30 bzw. 31 Grad. Im Westen, so Brandes, bleibt es immer ein paar Grad kühler.