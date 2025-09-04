Vor ruhigem Spätsommer drohen heftige Gewitter

Nachdem Teile des Sommers doch recht trüb und verregnet waren, darf sich der Osten und Süden des Landes sogar noch über einige Badetage freuen. Doch vor allem am Donnerstag und Freitag könnte es in so mancher Region noch einmal gewaltig krachen – Meteorologen warnen sogar vor Großhagel.
Jahr für Jahr wünschen wir uns einen Sommer voller Sonne. Und wenn das nicht klappt, dann eben einen goldenen Herbst. Zwar werden die Tage schon deutlich kürzer, die Sonne schwächer – doch zweiterer Wunsch dürfte zumindest dem Osten und Süden des Landes erfüllt werden. Wie Konstantin Brandes, Experte des privaten Wetterdienstes Ubimet, der „Krone“ verriet, könnte es hier sogar noch Badetage geben.
Heute und morgen kracht es noch einmal gewaltig
Zuvor gilt es aber, den Himmel genau im Auge zu behalten. Vor allem am Donnerstag im Tiroler Außerfern und Karwendel sowie in Vorarlberg. Über dem bayerischen Raum entstehen teils heftige Gewitter, samt Hagel, Starkregen und Sturmböen.
Auch am Freitag sorgt die kleine Kaltfront von Vorarlberg bis Oberösterreich für kühle und trübe Bedingungen. Über Unterkärnten, die Südsteiermark und das südliche Burgenland ziehen Gewitter. Achtung: Für so manche Gegenden könnten es die stärksten Gewitter des Jahres sein, samt Großhagel und großen Regenmengen.
Wie sich der September entwickelt, ist reine Spekulation. Ein massiver Kaltlufteinbruch aus Norden zeichnet sich jedoch nicht ab.
Wetterexperte Konstantin Brandes zur „Krone“
Bild: Andreas Scheiblecker, +43/650.60
Es lockt noch einmal richtiges Badewetter
Gute Nachrichten: Am Wochenende setzt sich wieder ein Hoch durch, die Kaltfront zieht nach Osten ab. Bis zu 25 Grad am Samstag und bis zu 28 Grad am Sonntag versprechen bestes Wanderwetter – auch die Badehose und der Griller können ausgepackt werden. Noch besser wird es im Osten zu Wochenbeginn: Dienstag und Mittwoch klettern die Temperaturen hier auf 30 bzw. 31 Grad. Im Westen, so Brandes, bleibt es immer ein paar Grad kühler.
Ausblick schwierig, aber Tendenz zu warmem September
Ein Ausblick in den weiteren September gestaltet sich laut dem Meteorologen schwer. Im Westen Österreichs könnten immer wieder kleine Störungen für Regenwetter sorgen, vor allem im Osten und Süden bleibt es aber weiter recht warm. Ein massiver Kaltlufteinbruch zeichnet sich bisher jedoch nicht ab. In den Bergen sind die Temperaturen übrigens nur geringfügig niedriger als im Tal. Einer frühherbstlichen Wanderung sollte demnach nichts im Wege stehen.
Kommentare
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.