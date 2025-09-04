Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Wetter zweigeteilt

Vor ruhigem Spätsommer drohen heftige Gewitter

Wetter
04.09.2025 12:34

Nachdem Teile des Sommers doch recht trüb und verregnet waren, darf sich der Osten und Süden des Landes sogar noch über einige Badetage freuen. Doch vor allem am Donnerstag und Freitag könnte es in so mancher Region noch einmal gewaltig krachen – Meteorologen warnen sogar vor Großhagel. 

0 Kommentare

Jahr für Jahr wünschen wir uns einen Sommer voller Sonne. Und wenn das nicht klappt, dann eben einen goldenen Herbst. Zwar werden die Tage schon deutlich kürzer, die Sonne schwächer – doch zweiterer Wunsch dürfte zumindest dem Osten und Süden des Landes erfüllt werden. Wie Konstantin Brandes, Experte des privaten Wetterdienstes Ubimet, der „Krone“ verriet, könnte es hier sogar noch Badetage geben. 

Achtung: Heute und morgen kann es blitzen und hageln.
Achtung: Heute und morgen kann es blitzen und hageln.(Bild: Fritz Gurgiser)

Heute und morgen kracht es noch einmal gewaltig
Zuvor gilt es aber, den Himmel genau im Auge zu behalten. Vor allem am Donnerstag im Tiroler Außerfern und Karwendel sowie in Vorarlberg. Über dem bayerischen Raum entstehen teils heftige Gewitter, samt Hagel, Starkregen und Sturmböen.

Am Wochenende bleibt es meist trocken und sommerlich – lediglich der Freitag bringt einige ...
Am Wochenende bleibt es meist trocken und sommerlich – lediglich der Freitag bringt einige Schauer mit sich.(Bild: Thomas Görlitz)
Österreich
Symbol wolkig
18° / 28°
9 km/h
09:28 h
45 %
Symbol wolkenlos
15° / 29°
6 km/h
12:52 h
< 5 %
Symbol wolkig
18° / 26°
15 km/h
08:02 h
60 %
Symbol heiter
15° / 25°
15 km/h
11:19 h
50 %
Symbol wolkig
13° / 26°
7 km/h
07:02 h
< 5 %
Symbol wolkig
14° / 26°
6 km/h
07:20 h
< 5 %
Symbol heiter
16° / 28°
9 km/h
09:29 h
< 5 %
Symbol stark bewölkt
19° / 31°
21 km/h
04:37 h
25 %
Symbol wolkig
18° / 28°
9 km/h
07:12 h
45 %
Symbol einzelne Regenschauer
17° / 23°
13 km/h
04:14 h
55 %
Wien
Symbol wolkig
16° / 26°
13 km/h
09:48 h
45 %
Symbol wolkenlos
12° / 28°
7 km/h
12:50 h
15 %
Symbol wolkig
15° / 24°
21 km/h
06:29 h
65 %
Symbol heiter
12° / 23°
12 km/h
10:44 h
50 %
Symbol wolkig
11° / 25°
12 km/h
06:50 h
< 5 %
Symbol wolkig
12° / 26°
5 km/h
06:24 h
< 5 %
Symbol heiter
13° / 28°
10 km/h
10:28 h
15 %
Symbol stark bewölkt
16° / 30°
11 km/h
03:49 h
40 %
Symbol wolkig
16° / 26°
13 km/h
07:54 h
50 %
Symbol einzelne Regenschauer
15° / 23°
12 km/h
06:56 h
65 %
St. Pölten
Symbol wolkig
18° / 26°
13 km/h
09:18 h
50 %
Symbol wolkenlos
15° / 28°
6 km/h
12:44 h
10 %
Symbol wolkig
17° / 27°
10 km/h
08:05 h
55 %
Symbol heiter
15° / 25°
17 km/h
12:13 h
60 %
Symbol wolkig
11° / 26°
9 km/h
06:50 h
< 5 %
Symbol wolkig
13° / 27°
7 km/h
07:32 h
< 5 %
Symbol heiter
14° / 28°
10 km/h
11:25 h
< 5 %
Symbol stark bewölkt
17° / 29°
21 km/h
03:07 h
20 %
Symbol stark bewölkt
17° / 29°
7 km/h
04:34 h
45 %
Symbol bedeckt
17° / 24°
16 km/h
02:05 h
50 %
Eisenstadt
Symbol wolkig
15° / 25°
5 km/h
08:01 h
30 %
Symbol heiter
14° / 29°
5 km/h
12:00 h
40 %
Symbol einzelne Regenschauer
16° / 21°
11 km/h
02:45 h
65 %
Symbol wolkig
11° / 23°
4 km/h
08:19 h
50 %
Symbol stark bewölkt
12° / 26°
10 km/h
04:07 h
< 5 %
Symbol wolkig
12° / 25°
4 km/h
06:53 h
20 %
Symbol heiter
14° / 29°
8 km/h
11:00 h
35 %
Symbol wolkig
17° / 30°
11 km/h
05:28 h
50 %
Symbol stark bewölkt
16° / 25°
6 km/h
04:47 h
55 %
Symbol einzelne Regenschauer
14° / 22°
13 km/h
07:10 h
70 %
Linz
Symbol stark bewölkt
17° / 26°
5 km/h
03:07 h
55 %
Symbol wolkenlos
14° / 28°
4 km/h
12:42 h
15 %
Symbol heiter
14° / 27°
5 km/h
09:00 h
65 %
Symbol heiter
13° / 25°
5 km/h
11:26 h
45 %
Symbol stark bewölkt
12° / 25°
4 km/h
04:34 h
< 5 %
Symbol wolkig
12° / 25°
4 km/h
07:32 h
< 5 %
Symbol heiter
14° / 26°
5 km/h
10:52 h
10 %
Symbol stark bewölkt
15° / 29°
5 km/h
04:52 h
40 %
Symbol heiter
16° / 28°
6 km/h
10:10 h
50 %
Symbol bedeckt
15° / 24°
6 km/h
02:31 h
50 %
Graz
Symbol stark bewölkt
16° / 24°
8 km/h
04:47 h
40 %
Symbol wolkenlos
14° / 28°
4 km/h
12:26 h
30 %
Symbol heiter
14° / 27°
4 km/h
09:27 h
55 %
Symbol heiter
12° / 24°
4 km/h
11:08 h
35 %
Symbol stark bewölkt
11° / 26°
4 km/h
03:39 h
< 5 %
Symbol wolkig
12° / 27°
3 km/h
05:57 h
10 %
Symbol wolkig
14° / 27°
5 km/h
07:44 h
25 %
Symbol stark bewölkt
14° / 28°
6 km/h
04:44 h
45 %
Symbol heiter
16° / 26°
6 km/h
10:05 h
50 %
Symbol leichter Regen
15° / 23°
8 km/h
00:58 h
65 %
Klagenfurt
Symbol heiter
12° / 25°
5 km/h
11:52 h
25 %
Symbol heiter
14° / 27°
7 km/h
09:38 h
45 %
Symbol starker Regen
16° / 17°
12 km/h
01:14 h
75 %
Symbol heiter
9° / 22°
5 km/h
11:33 h
40 %
Symbol stark bewölkt
10° / 25°
6 km/h
04:08 h
< 5 %
Symbol stark bewölkt
12° / 23°
7 km/h
04:26 h
35 %
Symbol heiter
13° / 27°
6 km/h
09:17 h
40 %
Symbol leichter Regen
17° / 26°
10 km/h
01:44 h
60 %
Symbol wolkig
15° / 22°
8 km/h
08:07 h
55 %
Symbol einzelne Regenschauer
14° / 20°
8 km/h
04:55 h
70 %
Salzburg
Symbol stark bewölkt
13° / 23°
4 km/h
04:12 h
25 %
Symbol heiter
11° / 27°
5 km/h
09:51 h
50 %
Symbol starker Regen
15° / 16°
11 km/h
02:14 h
80 %
Symbol heiter
8° / 25°
6 km/h
10:04 h
< 5 %
Symbol stark bewölkt
10° / 28°
7 km/h
05:13 h
< 5 %
Symbol stark bewölkt
13° / 24°
7 km/h
03:23 h
45 %
Symbol einzelne Regenschauer
13° / 27°
12 km/h
05:39 h
55 %
Symbol leichter Regen
18° / 25°
21 km/h
01:03 h
85 %
Symbol einzelne Regenschauer
15° / 23°
15 km/h
07:26 h
> 95 %
Symbol einzelne Regenschauer
13° / 20°
12 km/h
09:47 h
65 %
Innsbruck
Symbol stark bewölkt
12° / 21°
4 km/h
04:31 h
30 %
Symbol einzelne Regenschauer
16° / 22°
6 km/h
04:26 h
65 %
Symbol starke Regenschauer
13° / 15°
11 km/h
03:13 h
75 %
Symbol wolkig
9° / 21°
7 km/h
08:06 h
< 5 %
Symbol wolkig
12° / 24°
5 km/h
06:48 h
< 5 %
Symbol bedeckt
16° / 20°
7 km/h
03:13 h
50 %
Symbol bedeckt
14° / 22°
6 km/h
01:47 h
50 %
Symbol starker Regen
16° / 18°
10 km/h
00:30 h
> 95 %
Symbol wolkig
13° / 19°
8 km/h
05:41 h
75 %
Symbol heiter
12° / 17°
9 km/h
09:33 h
55 %
Bregenz
Wetterdaten:

Auch am Freitag sorgt die kleine Kaltfront von Vorarlberg bis Oberösterreich für kühle und trübe Bedingungen. Über Unterkärnten, die Südsteiermark und das südliche Burgenland ziehen Gewitter. Achtung: Für so manche Gegenden könnten es die stärksten Gewitter des Jahres sein, samt Großhagel und großen Regenmengen. 

Zitat Icon

Wie sich der September entwickelt, ist reine Spekulation. Ein massiver Kaltlufteinbruch aus Norden zeichnet sich jedoch nicht ab.

Wetterexperte Konstantin Brandes zur „Krone“

Bild: Andreas Scheiblecker, +43/650.60

Es lockt noch einmal richtiges Badewetter
Gute Nachrichten: Am Wochenende setzt sich wieder ein Hoch durch, die Kaltfront zieht nach Osten ab. Bis zu 25 Grad am Samstag und bis zu 28 Grad am Sonntag versprechen bestes Wanderwetter – auch die Badehose und der Griller können ausgepackt werden. Noch besser wird es im Osten zu Wochenbeginn: Dienstag und Mittwoch klettern die Temperaturen hier auf 30 bzw. 31 Grad. Im Westen, so Brandes, bleibt es immer ein paar Grad kühler. 

Einmal mehr können am Wochenende und kommende Woche die Badehosen ausgepackt werden.
Einmal mehr können am Wochenende und kommende Woche die Badehosen ausgepackt werden.(Bild: Pail Sepp)

Ausblick schwierig, aber Tendenz zu warmem September
Ein Ausblick in den weiteren September gestaltet sich laut dem Meteorologen schwer. Im Westen Österreichs könnten immer wieder kleine Störungen für Regenwetter sorgen, vor allem im Osten und Süden bleibt es aber weiter recht warm. Ein massiver Kaltlufteinbruch zeichnet sich bisher jedoch nicht ab. In den Bergen sind die Temperaturen übrigens nur geringfügig niedriger als im Tal. Einer frühherbstlichen Wanderung sollte demnach nichts im Wege stehen. 

Porträt von Stefan Steinkogler
Stefan Steinkogler
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Ähnliche Themen
Vorarlberg
GewitterSommerHerbstHagel
Loading
Kommentare
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Mehr Wetter
Wetter zweigeteilt
Vor ruhigem Spätsommer drohen heftige Gewitter
Aber bald wieder Sonne
Kurzbesuch vom Herbst: Wochenende wird regnerisch
Sturmböen und Hagel
Österreich stöhnt bei 35 Grad, Unwetter ziehen auf
Ganze Woche Badewetter
Der Hochsommer legt mit nächster Hitzewelle nach
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine