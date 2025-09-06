Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Open-Air in Linz

Mit Spannung wird die neue Klangwolke erwartet

Oberösterreich
06.09.2025 13:00
Lichtershow, Musik, Videos auf LED-Walls und gemeinsames Genießen: Auch heuer gibt es das bei ...
Lichtershow, Musik, Videos auf LED-Walls und gemeinsames Genießen: Auch heuer gibt es das bei der Klangwolke(Bild: Horst Einöder/Flashpictures)

Die Linzer Klangwolke begeistert jedes Jahr Tausende Besucher – heute, Samstag, ist es wieder so weit: Ab 20.30 Uhr dreht sich im Areal zwischen Lentos und Brucknerhaus alles um den „Urban Pulse“. Und Topfdeckel mitbringen, denn am Schluss darf jeder mittrommeln!

0 Kommentare

Die Linzer Klangwolke, die auch die „Krone“ präsentiert, nennt sich heuer „Urban Pulse“: Perkussionisten, Komponisten, das Bruckner Orchester und zahlreiche Mittrommler werden den Herzschlag von Linz hör- und sichtbar machen.

Ein Schiff, auf dem Multi-Perkussionist Christoph Sietzen und rund 100 Musiker platziert sind, steht im Mittelpunkt. Es gibt aber am ganzen Gelände rund 100 Lautsprecher, zahlreiche LED-Walls für Videos und eine Lichtshow wird erwartet, wir haben darüber berichtet.

Beim großen Finale sind dann alle eingeladen, Teil der Show zu werden. Dafür kann man Rhythmusinstrumente mitbringen, aber auch Kochtopfdeckel sind ausreichend.

Multi-Perkussionist Christoph Sietzen
Multi-Perkussionist Christoph Sietzen(Bild: Horst Einöder/Flashpictures)

Tanzen ist angesagt
Nach dem großen Open-Air-Ereignis ist übrigens noch nicht Schluss: Ebenfalls bei freiem Eintritt findet auf einer Nebenbühne im Donaupark die Linz AG Nachklangwolke mit „Marina & The Kats“ statt.

Lesen Sie auch:
Vom Menschen zu Oger: Christian Fröhlich „wächst“ in sein Kostüm hinein
Musiktheater Linz
Shrek-Musical: Ein grüner Held mit Kühlweste
30.08.2025
Jagoda Marinić
Podcasterin hält Rede bei Linzer Brucknerfest
31.08.2025
Linzer Donaupark
Klangwolke: Trommeln, Lichter und 100 Lautsprecher
04.09.2025

Weitere zwei Events am Sonntag
Am Sonntag, 7. September, geht es dann weiter mit noch zwei Klangwolken. Bereits um 14.30 Uhr beginnt im Donaupark die Kinderklangwolke „Felix, der Wörtersammler“, ein Singspiel von Timna Brauer. 

Die Klassische Klangwolke mit dem Bruckner Orchester Linz und dem Hard-Chor Linz unter Markus Poschner beginnt um 19 Uhr. Das Orchester tritt im Brucknerhaus auf, aber es gibt eine Live-Übertragung in den Donaupark, der Eintritt ist frei. Auf dem Programm stehen u.a.  Beethovens „Siebte“, Aaron Coplands „Appalachian Spring“ und Miklós Rózsas Suite „Ben Hur“.

Porträt von Elisabeth Rathenböck
Elisabeth Rathenböck
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Oberösterreich

krone.tv

Das Lichtschwert wurde aus mehreren Einzelteilen zusammengebaut – unter anderem aus der ...
Auktion in Los Angeles
Rekordsumme für Darth Vaders Lichtschwert
Am Sonntag, 7. September, ist eine seltene totale Mondfinsternis am Himmel zu sehen.
Zeitplan und Tipps
So läuft die totale Mondfinsternis am Sonntag ab
Mama, Papa aufgepasst!
Fleck adé: Neuer Eltern-Guide gegen das Schulchaos
Erschöpfungssyndrom
PVA-Chef bezeichnet Patienten als „Scharlatane“
US-Präsident Donald Trump betont, er sei „sehr aktiv gewesen“ am Wochenende.
„War sehr aktiv“
Trump nennt Berichte über seine Gesundheit „Fake“
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Gericht
Dramatische Notoperation bei Karl-Heinz Grasser
175.771 mal gelesen
Karl-Heinz Grasser befindet sich nach einer Notoperation wieder auf dem Weg der Besserung.
Wirtschaft
Kultmarke kehrt nach Insolvenz jetzt zurück
116.004 mal gelesen
Kaum ein Haushalt, in dem sich die bunten Dosen von Tupperware nicht in den Küchenladen ...
Ausland
Stadtbahn-Unfall in Lissabon: „Wie im Horrorfilm“
115.830 mal gelesen
Das Seilbahn-Unglück in Lissabon forderte 17 Todesopfer.
Innenpolitik
SPÖ-Chef Babler mit Bauchfleck im Vertrauensindex
1463 mal kommentiert
Schwierige Zeiten für die drei Parteichefs der Bundesregierung.
Außenpolitik
26 Länder planen Schutztruppen für die Ukraine
906 mal kommentiert
Ukraine-Präsident Wolodymyr Selenskyj und sein französischer Amtskollege Emmanuel Macron
Ausland
Ukraine-Angriffe auf neue Heimat von Kneissl
805 mal kommentiert
Die Raffinerie in Rjasan gerät immer wieder ins Visier. Kneissl blieb trotzdem.
Mehr Oberösterreich
Wels als Knotenpunkt
Plan für die neue Innkreisbahn weiter auf Schiene
Open-Air in Linz
Mit Spannung wird die neue Klangwolke erwartet
Asfinag informiert
A7-Brücke Prinz Eugenstraße ist früher wieder frei
Gemeindekooperationen
Gemeinsam mit dem Nachbarn geht‘s oft leichter
Sechs Prozent mehr
Gäste-Rekord in Hallstatt lässt Bewohner schnaufen
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf