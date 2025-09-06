Mit Spannung wird die neue Klangwolke erwartet

Die Linzer Klangwolke begeistert jedes Jahr Tausende Besucher – heute, Samstag, ist es wieder so weit: Ab 20.30 Uhr dreht sich im Areal zwischen Lentos und Brucknerhaus alles um den „Urban Pulse“. Und Topfdeckel mitbringen, denn am Schluss darf jeder mittrommeln!
Die Linzer Klangwolke, die auch die „Krone“ präsentiert, nennt sich heuer „Urban Pulse“: Perkussionisten, Komponisten, das Bruckner Orchester und zahlreiche Mittrommler werden den Herzschlag von Linz hör- und sichtbar machen.
Ein Schiff, auf dem Multi-Perkussionist Christoph Sietzen und rund 100 Musiker platziert sind, steht im Mittelpunkt. Es gibt aber am ganzen Gelände rund 100 Lautsprecher, zahlreiche LED-Walls für Videos und eine Lichtshow wird erwartet, wir haben darüber berichtet.
Beim großen Finale sind dann alle eingeladen, Teil der Show zu werden. Dafür kann man Rhythmusinstrumente mitbringen, aber auch Kochtopfdeckel sind ausreichend.
Tanzen ist angesagt
Nach dem großen Open-Air-Ereignis ist übrigens noch nicht Schluss: Ebenfalls bei freiem Eintritt findet auf einer Nebenbühne im Donaupark die Linz AG Nachklangwolke mit „Marina & The Kats“ statt.
Weitere zwei Events am Sonntag
Am Sonntag, 7. September, geht es dann weiter mit noch zwei Klangwolken. Bereits um 14.30 Uhr beginnt im Donaupark die Kinderklangwolke „Felix, der Wörtersammler“, ein Singspiel von Timna Brauer.
Die Klassische Klangwolke mit dem Bruckner Orchester Linz und dem Hard-Chor Linz unter Markus Poschner beginnt um 19 Uhr. Das Orchester tritt im Brucknerhaus auf, aber es gibt eine Live-Übertragung in den Donaupark, der Eintritt ist frei. Auf dem Programm stehen u.a. Beethovens „Siebte“, Aaron Coplands „Appalachian Spring“ und Miklós Rózsas Suite „Ben Hur“.
