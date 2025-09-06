Mit Spannung wird die neue Klangwolke erwartet

Die Klassische Klangwolke mit dem Bruckner Orchester Linz und dem Hard-Chor Linz unter Markus Poschner beginnt um 19 Uhr. Das Orchester tritt im Brucknerhaus auf, aber es gibt eine Live-Übertragung in den Donaupark, der Eintritt ist frei. Auf dem Programm stehen u.a. Beethovens „Siebte“, Aaron Coplands „Appalachian Spring“ und Miklós Rózsas Suite „Ben Hur“.