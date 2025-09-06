Plan für die neue Innkreisbahn weiter auf Schiene

„Auch nach dem Wechsel der Regierung hat der neue Minister die Pläne nicht verworfen. Das heißt etwas“, verfolgt auch der Welser Bürgermeister Andreas Rabl (FP) die Pläne genauestens mit. Dass in Wels die ÖBB weitere Projekte in Angriff nehmen, sei ein weiteres Indiz für die neue Innkreisbahn. Zwischen Wels und Linz erfolgt schon der viergleisige Ausbau. Der Verschiebebahnhof beim Terminal wird um 53 Millionen Euro umgebaut. „In einem weiteren Schritt steht der Neubau des Bahnhofs an. Er wird weiter nach Osten wandern müssen“, sehnt Rabl auch dieses Projekt herbei.