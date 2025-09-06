Web-Verkäufer lieferte nicht oder falsch – gefasst

Festnahme erfolgte in Oberösterreich

Kürzlich konnte der Verdächtige von der Polizei identifiziert werden – auffindbar war er zunächst aber nicht. Vor wenigen Tagen klickten dann aber doch die Handschellen. In Oberösterreich. „Aufgrund einer bestehenden Festnahmeanordnung konnte der 32-Jährige am Dienstagabend in Bad Ischl festgenommen werden“, so die Ermittler. Inzwischen wurde der mutmaßliche Betrüger nach Tirol überstellt und in die Innsbrucker Justizanstalt gebracht.