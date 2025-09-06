Vorteilswelt
Sechs Prozent mehr

Gäste-Rekord in Hallstatt lässt Bewohner schnaufen

Oberösterreich
06.09.2025 10:00
Malerisch liegt Hallstatt da – das wollen pro Jahr auch zahlreiche Touristen mit eigenen Augen ...
Malerisch liegt Hallstatt da – das wollen pro Jahr auch zahlreiche Touristen mit eigenen Augen sehen.(Bild: Wenzel Markus)

Sechs Prozent mehr Besucher als im Vorjahr bringen die Hallstätter ins Schnaufen: Der Andrang ist wirklich schon enorm, die finanzielle Ausbeute mangels ausreichender Hotelbetten mangelhaft. Nun hofft man in der Seegemeinde in Oberösterreich auf Entspannung im Herbst.

„Was wir subjektiv im Ort gespürt haben, zeigen auch die Zahlen. Während die Anzahl der Busse wegen der Timeslot-Regelung konstant blieb, haben die Autos noch einmal sprunghaft um sechs Prozent zugenommen“, berichtet Alexander Scheutz (SPÖ), Bürgermeister der „Perle des Salzkammerguts“. Vorausgesetzt, dass im Herbst die Besucherflut nicht urplötzlich abreißt, wird es für Hallstatt ein neues Rekordjahr werden.

Grob geschätzt rund 1,3 Millionen Besucher
Genaue Daten gibt es vorerst nicht, es sollen grob geschätzt rund 1,3 Millionen Besucher pro Jahr sein. „Alles steigt, nur nicht die Nächtigungen, weil unsere 700 Betten voll ausgelastet sind“, so der Ortschef – nicht viel, zumal einzelne Hotels in der Umgebung teilweise bis zu 500 Betten haben.

Dies wird sich, wie in der „Krone“ zu lesen war, auch in absehbarer Zeit nicht bessern: Weil die zuständige Behörde befunden hat, dass ein Hotel nicht zum Orts- und Landschaftsbild passe, ist ein neues Hotel vorerst vom Tisch – die Wiener Eigentümer gehen gegen die Entscheidung in Berufung. Auch im Ort gebe es für das Projekt Gegenwind, den der Bürgermeister aber zurückweist. 

Jeder, der hier nächtigt, entschärft nicht nur den Verkehr, sondern lässt auch Geld da und schafft Arbeitsplätze.

Bürgermeister Alexander Scheutz (SPÖ)

Nicht einmal der verregnete Juli konnte Besucheransturm bremsen
„Schlechtes Wetter macht bei uns gar nichts. Teilweise kommen sogar mehr Leute: Für Urlauber aus der Umgebung ist Hallstatt Schlechtwetterprogramm, wenn man nicht baden gehen kann“, weiß Scheutz.

Trotz allem steht dem Ort eine herbstliche Erleichterung bevor. Ob die gesperrte Seilbahn, die bis Juli 2026 umgebaut wird, für weniger Besucher sorgen wird, ist noch unklar – aber die Hauptsaison ist überstanden. 

Constantin Handl
