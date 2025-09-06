Gäste-Rekord in Hallstatt lässt Bewohner schnaufen

Dies wird sich, wie in der „Krone“ zu lesen war, auch in absehbarer Zeit nicht bessern: Weil die zuständige Behörde befunden hat, dass ein Hotel nicht zum Orts- und Landschaftsbild passe, ist ein neues Hotel vorerst vom Tisch – die Wiener Eigentümer gehen gegen die Entscheidung in Berufung. Auch im Ort gebe es für das Projekt Gegenwind, den der Bürgermeister aber zurückweist.