Bauer rutscht mit Traktor samt Anhänger Hang hinab

Schwer verletzt wurde ein junger Bauer am Freitag bei einem Unfall in Kirchham: Er war mit seinem Traktor samt Anhänger voller Baumstämme einen Hang hinabgerutscht.
Zu einem schweren Traktorunfall kam es am Freitag gegen 16.30 Uhr in Kirchham. Ein 30-Jähriger wollte mit seinem Traktor samt Anhänger – dieser war mit Holzstämmen vollbeladen – einen steilen Hang nach unten fahren. Bei schlechter Witterung konnte er das Gespann nicht mehr abbremsen und rutschte den Hang hinunter.
Gegen mehrere Bäume gekracht
Er schlitterte über die dortige Straße und krachte anschließend gegen mehrere Bäume. Nach der Erstversorgung durch die Rettung wurde der Schwerverletzte ins Klinikum Wels eingeliefert.
