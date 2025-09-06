Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Asfinag informiert

A7-Brücke Prinz Eugenstraße ist früher wieder frei

Oberösterreich
06.09.2025 12:00
Die Brücke A 7/Prinz-Eugen-Straße in Linz
Die Brücke A 7/Prinz-Eugen-Straße in Linz(Bild: ASFINAG)

Nicht nur viele Pendler, sondern auch viele Linzer werden aufatmen: In der Nacht von Montag, 8. September auf Dienstag wird die Brücke über die A7 an der Prinz-Eugen-Straße nach der Generalerneuerung wieder für den Verkehr freigegeben. Damit steht die wichtige Verbindung zwischen dem Linzer Stadt- und Industriegebiet wieder uneingeschränkt zur Verfügung.

0 Kommentare

Am Dienstagvormittag – das ist der 9. September  –  wird durch das Magistrat Linz noch ein neues Ampelprogramm eingespielt. Um einen reibungslosen Verkehrsfluss sicherzustellen, wird währenddessen im Bedarfsfall die Kreuzung durch die Polizei geregelt.

Ursprünglich war Ende September geplant
Die Verkehrsfreigabe erfolgt vorzeitig, ursprünglich war diese für Ende September vorgesehen. Möglich wurde die frühere Fertigstellung durch die gute Zusammenarbeit und enge Abstimmung zwischen der ASFINAG, dem Magistrat Linz und der ausführenden Baufirma, so die ASFINAG. Durch die vorgezogene Öffnung wird die Verkehrslage insbesondere in der ersten Schulwoche, wo wieder mehr Verkehr herrscht, spürbar entlastet.

55 Jahre Dauerbelastung
Der zum hochrangigen Straßennetz zählende Abschnitt stand seit 55 Jahren unter Dauerbelastung und war am Ende der Lebensdauer angelangt. Die ASFINAG investierte sieben Millionen Euro in die Linzer Infrastruktur.

Porträt von Krone Oberösterreich
Krone Oberösterreich
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Oberösterreich

krone.tv

Das Lichtschwert wurde aus mehreren Einzelteilen zusammengebaut – unter anderem aus der ...
Auktion in Los Angeles
Rekordsumme für Darth Vaders Lichtschwert
Am Sonntag, 7. September, ist eine seltene totale Mondfinsternis am Himmel zu sehen.
Zeitplan und Tipps
So läuft die totale Mondfinsternis am Sonntag ab
Mama, Papa aufgepasst!
Fleck adé: Neuer Eltern-Guide gegen das Schulchaos
Erschöpfungssyndrom
PVA-Chef bezeichnet Patienten als „Scharlatane“
US-Präsident Donald Trump betont, er sei „sehr aktiv gewesen“ am Wochenende.
„War sehr aktiv“
Trump nennt Berichte über seine Gesundheit „Fake“
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Ski Alpin
Ski-Legende schwärmt von 25 Jahre älterem Freund
185.110 mal gelesen
Ski-Legende Maria Riesch und ihr neuer Freund Johann Schrempf schweben auf Wolke sieben.
Gericht
Dramatische Notoperation bei Karl-Heinz Grasser
175.046 mal gelesen
Karl-Heinz Grasser befindet sich nach einer Notoperation wieder auf dem Weg der Besserung.
Ausland
Stadtbahn-Unfall in Lissabon: „Wie im Horrorfilm“
115.439 mal gelesen
Das Seilbahn-Unglück in Lissabon forderte 17 Todesopfer.
Innenpolitik
SPÖ-Chef Babler mit Bauchfleck im Vertrauensindex
1459 mal kommentiert
Schwierige Zeiten für die drei Parteichefs der Bundesregierung.
Außenpolitik
26 Länder planen Schutztruppen für die Ukraine
906 mal kommentiert
Ukraine-Präsident Wolodymyr Selenskyj und sein französischer Amtskollege Emmanuel Macron
Niederösterreich
Schießerei in Amstetten: Polizei sucht nach Räuber
801 mal kommentiert
Einsatzkräfte am Ort des Geschehens
Mehr Oberösterreich
Asfinag informiert
A7-Brücke Prinz Eugenstraße ist früher wieder frei
Gemeindekooperationen
Gemeinsam mit dem Nachbarn geht‘s oft leichter
Sechs Prozent mehr
Gäste-Rekord in Hallstatt lässt Bewohner schnaufen
Bei Volksfest
Rücksichtsloser Raser hängte in Nacht Polizei ab
Schwer verletzt
Bauer rutscht mit Traktor samt Anhänger Hang hinab
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf