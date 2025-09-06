A7-Brücke Prinz Eugenstraße ist früher wieder frei

Nicht nur viele Pendler, sondern auch viele Linzer werden aufatmen: In der Nacht von Montag, 8. September auf Dienstag wird die Brücke über die A7 an der Prinz-Eugen-Straße nach der Generalerneuerung wieder für den Verkehr freigegeben. Damit steht die wichtige Verbindung zwischen dem Linzer Stadt- und Industriegebiet wieder uneingeschränkt zur Verfügung.