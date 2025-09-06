Rücksichtsloser Raser hängte in Nacht Polizei ab

Da hat wahrscheinlich jemand beim Volksfest zu tief ins Glas geschaut: Zu einer Verfolgungsjagd zwischen einer Zivilstreife und einem Pkw-Lenker kam es am Samstag gegen 2.30 Uhr früh in Ried im Innkreis.
Im Bereich des Rieder Volksfest fiel der Streife ein weißer Pkw auf, weil er eine auffällige Fahrweise an den Tag legte. Im Wagen befand sich ein etwa 20-jähriger Mann. Die Beamten versuchten den Fahrzeuglenker anzuhalten, dieser entzog sich jedoch trotz Blaulicht und Dauer-Folgetonhorn einer Lenker- und Fahrzeugkontrolle. Er fuhr mit waghalsigen Überholmanövern.
Beinahe Zusammenstoß im Gegenverkehr
Vor dem Ortsgebiet von Aurolzmünster kam es beinahe zu einem Zusammenstoß mit dem Gegenverkehr. Danach fuhr der Lenker mit weit überhöhter Geschwindigkeit Richtung Weilbach. Aufgrund der massiven Geschwindigkeit und der sehr gefährlichen Fahrweise des Fahrzeuglenkers, konnten die Polizisten dem Fahrzeuglenker nicht mehr folgen und verloren im Ortsgebiet von Weilbach die Sicht auf den PKW.
Fahndung verlief negativ
Eine Fahndung durch mehrere Streifen verlief negativ. Der Zulassungsbesitzer wird wegen mehrerer Delikte bei der Bezirkshauptmannschaft Ried angezeigt.
