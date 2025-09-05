Kärntner hinterlässt großes Geschäft in Waschbox

Warum sich ein Kärntner ausgerechnet einen Schaumbürstenhalter in einer Waschanlage als stilles Örtchen aussuchte, bleibt ungeklärt. Selbst das Landesgericht Klagenfurt dürfte überrascht gewesen sein, als der Mann am Freitag auf der Anklagebank Platz nahm. Vorgeworfen wird ihm nichts weniger als schwere Sachbeschädigung „in mindestens 30 Fällen“.