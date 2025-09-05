Kärntner hinterlässt großes Geschäft in Waschbox

Am kommenden Donnerstag findet am Landesgericht Klagenfurt ein ebenso skurriler wie unappetitlicher Prozess statt. Einem Mann wird vorgeworfen „in mindestens 30 Fällen“ sein großes Geschäft in einer Waschanlage verrichtet zu haben. Der Schaden beläuft sich auf 14.000 Euro.
Warum sich ein Kärntner ausgerechnet einen Schaumbürstenhalter in einer Waschanlage als stilles Örtchen aussuchte, bleibt ungeklärt. Selbst das Landesgericht Klagenfurt dürfte überrascht gewesen sein, als der Mann am Freitag auf der Anklagebank Platz nahm. Vorgeworfen wird ihm nichts weniger als schwere Sachbeschädigung „in mindestens 30 Fällen“.
Leitungssystem durch Fäkalien verstopft
Ob er wohl ahnte, dass sein Geschäft ein teures Nachspiel haben würde, ist fraglich. Laut Anklage setzte er das Leitungssystem mitsamt Frostschutzanlage, Hochdruckpumpen, Drehgelenken und Ventilen außer Gefecht. Der Schaden beläuft sich auf fast 14.000 Euro. Der Prozess wurde für eine halbe Stunde anberaumt.
