Billigere Kelag-Tarife wären möglich gewesen

Nach dem Landesrechnungshofbericht rund um die Prüfung der Kelag Preispolitik, gehen bei den Oppositionsparteien wieder einmal die Wogen hoch. Sie fordern eine sofortige Strompreissenkung.
Auf Antrag der Kärntner Freiheitlichen prüfte der Landesrechnungshof die Preispolitik der Kelag im Jahr 2023. Und dabei stellten die Prüfer fest: „Aus Sicht des Rechnungshofes bestand im Jahr 2023 für die Kelag ein Handlungsspielraum bei der Tarifgestaltung, weil ein höheres Gesamtergebnis im Segment Energie erwirtschaftet werden konnte.“
Kelag wehrt sich gegen Vorwürfe
Während sich die Freiheitlichen bestätigt sehen, kontert die Kelag den Vorwürfen und hält fest, „dass der Vorstand im Geschäftsfeld Vertrieb in den Jahren 2021 und 2022 auf kostendeckende Stromtariferhöhungen für Bestandskunden verzichtete. Somit nutzte der Vorstand bereits in diesem Zeitraum einen Spielraum bei der Stromtarifgestaltung.“
Trotzdem fordern die Freiheitlichen einmal mehr ein Eingreifen der Landesregierung in die Preispolitik: „. Der Rechnungshof widerlegt die Behauptungen, dass die Politik in Kärnten nichts tun könne. Es ist damit klargestellt, dass die SPÖ-ÖVP-Landesregierung die massiven Strompreiserhöhungen im Jahr 2023 verhindern hätte können – wie es die FPÖ immer gefordert hat – und für einen fairen und günstigen Strompreis sorgen hätte müssen“, so Klubobmann Erwin Angerer.
Aber auch das Team Kärnten ortet einen möglichen politischen Einfluss auf die Preispolitik der Kelag. „Die Einflussmöglichkeiten wurden nicht genutzt und das zum Nachteil der Kunden“, sagt Team Kärnten-Chef Gerhard Köfer.
Beide Parteien fordern zudem eine rasche Strompreissenkung der Kelag.
