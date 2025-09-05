Billigere Kelag-Tarife wären möglich gewesen

Trotzdem fordern die Freiheitlichen einmal mehr ein Eingreifen der Landesregierung in die Preispolitik: „. Der Rechnungshof widerlegt die Behauptungen, dass die Politik in Kärnten nichts tun könne. Es ist damit klargestellt, dass die SPÖ-ÖVP-Landesregierung die massiven Strompreiserhöhungen im Jahr 2023 verhindern hätte können – wie es die FPÖ immer gefordert hat – und für einen fairen und günstigen Strompreis sorgen hätte müssen“, so Klubobmann Erwin Angerer.