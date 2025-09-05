Vorteilswelt
Alpen-Adria Küche

Kulinarik, Wein und viele regionale Spezialitäten

Kärnten
05.09.2025 17:00
Das Weingut Taggenbrunn ist eines von fünf Winzer Stationen bei der ersten Weintour am Längsee ...
Das Weingut Taggenbrunn ist eines von fünf Winzer Stationen bei der ersten Weintour am Längsee am 13. September.(Bild: Franz Gerdl)

Klagenfurt und St. Georgen am Längsee laden zu kulinarischen Genüssen der Extraklasse: Von der Alpen-Adria-Küche bis hin zu regionalen Weinen erwartet Feinschmecker eine geschmackliche Entdeckungsreise quer durch die Regionen.

Ich habe selten so früh einen Aperitif eingenommen, der erst am Abend seine kulinarische Folge bekommen wird“, eröffnete LH Peter Kaiser am Freitagvormittag im „Zommstehn beim Igor“ die Pressekonferenz zu den mittlerweile 8. Tage der Alpen-Adria Küche.

Innenstadt verwandelt sich in ein Schmankerl-Mekka
Mit dem slowenischen Abend wurde der Genussreigen mit einem Querschnitt kulinarischer Höhepunkte am Freitagabend offiziell eröffnet und lädt Gourmets ab sofort bis 21. September auf eine geschmackliche Kulturreise in der Landeshauptstadt ein. „Unsere Alpen-Adria Region symbolisiert Einheit, mit mehreren Sprachen, aber mit dem gemeinsamen Bekenntnis zu Europa, zu den Menschen in dieser Region und zu einem großen Miteinander“, so Kaiser.

Viele kulinarische Köstlichkeiten gibt’s bei den 8. Tagen der Alpen-Adria Küche.
Viele kulinarische Köstlichkeiten gibt’s bei den 8. Tagen der Alpen-Adria Küche.(Bild: Christian Krall)

Die Innenstadt verwandelt sich dafür in ein Schmankerl-Mekka mit Spezialitäten aus Italien, Slowenien und Österreich. Highlight der 17-tägigen Gastro-Reise ist die Genussmeile. Von 18. bis 20. September präsentieren dafür 46 Aussteller am Neuen und Alten Platz sowie im Ossiacher Hof Produkte in höchster Qualität. Die Winzer von der Seeweise und viele weitere Kärntner Weinbauern präsentieren schon heute (10 bis 18 Uhr) im „Zommstehn beim Igor“ edle Tropfen.

Erlesene Tropfen rund um den Längsee 
Auch St. Veit steht ganz im Zeichen des Genusses. Am 13. September können Weinliebhaber von 12 bis 18 Uhr die erste Weintour am Längsee genießen. Mit einem Shuttlebus können Besucher bequem zwischen den fünf Winzer Stationen (Taggenbrunn, Karnburg, Karolinger, Vinum Virunum, Auer, Georgium) pendeln, wo neben edlen Tropfen auch Slow-Food-Spezialitäten warten. „Die Weintour am Längsee zeigt, wie lebendig und hochwertig sich der Weinbau in Kärnten entwickelt hat“, freut sich Vinum Virunum-Winzerin Romana Candussi. Tickets (25 Euro) für die Weintour gibt es bei jedem teilnehmenden Betrieb.

Die Winzer freuen sich auf die erste Weintour.
Die Winzer freuen sich auf die erste Weintour.(Bild: Tourismusregion Mittelkärnten)

Übrigens wird bereits einem neuen Projekt getüftelt: So soll ab 2026 die Kärntner Weinstraße mit 20 Winzern und vielen Genussshops eröffnet werden. „Dadurch wird Kärnten immer mehr zu einem Hotspot für Genussmenschen.“

Christian Krall
Christian Krall
