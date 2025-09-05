Kulinarik, Wein und viele regionale Spezialitäten

Erlesene Tropfen rund um den Längsee

Auch St. Veit steht ganz im Zeichen des Genusses. Am 13. September können Weinliebhaber von 12 bis 18 Uhr die erste Weintour am Längsee genießen. Mit einem Shuttlebus können Besucher bequem zwischen den fünf Winzer Stationen (Taggenbrunn, Karnburg, Karolinger, Vinum Virunum, Auer, Georgium) pendeln, wo neben edlen Tropfen auch Slow-Food-Spezialitäten warten. „Die Weintour am Längsee zeigt, wie lebendig und hochwertig sich der Weinbau in Kärnten entwickelt hat“, freut sich Vinum Virunum-Winzerin Romana Candussi. Tickets (25 Euro) für die Weintour gibt es bei jedem teilnehmenden Betrieb.