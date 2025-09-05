Harleys treffen auf kulinarische Höhepunkte

Große Parade und viel Kulinarik

Zeitgleich mit der Custom-Bike-Show findet in Villach auch der Streetfood Market auf dem Nikolaiplatz statt. „Auf die Gäste wartet Kulinarik aus dem Alpen-Adria-Raum, zubereitet von heimischen Wirten. Ab 11 Uhr gibt es auch ein Rahmenprogramm“, heißt es seitens der Stadt. „Die Höhepunkte sind eine Modenschau um 18.30 Uhr und der Auftritt der Musikgruppe ,Dr. SüdBahn & die SymPartie’ ab 20 Uhr.“ Zusätzlich gibt es in der Innenstadt zahlreiche weitere Livekonzerte.