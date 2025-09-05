Harleys treffen auf kulinarische Höhepunkte

Die European Bike Week nimmt weiter Fahrt auf: Heute läuft in Villach ein Streetfood Market und eine Harley-Bike-Show. Alles freut sich auf die Parade am Samstag.
Kulinarik und Harleys treffen sich heute in der Villacher Innenstadt. So findet die offizielle „Custom-Bike-Show“ von Harley-Davidson erstmals auf dem Hauptplatz, dem Rathausplatz, dem Unteren Kirchenplatz und in der 10.-Oktober-Straße statt. Ab 10 Uhr können Besucher zahlreiche umgebaute Harley-Einzelstücke bestaunen. Die Prämierung der schönsten Motorräder läuft ab 16 Uhr auf dem Rathausplatz. „Freitag gibt es für alle Biker einen Ausweichparkplatz auf dem Europaplatz beim Hotel Voco“, so die Veranstalter.
Große Parade und viel Kulinarik
Zeitgleich mit der Custom-Bike-Show findet in Villach auch der Streetfood Market auf dem Nikolaiplatz statt. „Auf die Gäste wartet Kulinarik aus dem Alpen-Adria-Raum, zubereitet von heimischen Wirten. Ab 11 Uhr gibt es auch ein Rahmenprogramm“, heißt es seitens der Stadt. „Die Höhepunkte sind eine Modenschau um 18.30 Uhr und der Auftritt der Musikgruppe ,Dr. SüdBahn & die SymPartie’ ab 20 Uhr.“ Zusätzlich gibt es in der Innenstadt zahlreiche weitere Livekonzerte.
Wegen der großen Harley-Parade kommt es Samstag (ab 11.30 Uhr) im Stadtgebiet von Villach zu vorübergehenden Straßensperren entlang der Route Italiener Straße, Hans-Gasser-Platz, Postgasse, Hautplatz, Bahnhofstraße, Willroiderstraße, Genottealle, Vassacher Straße, Drautal Straße in Richtung Ossiacher Straße (Seendreieck). Die ersten Harleys werden im Bereich der Italiener Straße gegen 12.15 Uhr erwartet.
