Noch ein Afrikaner

Fürs Mittelfeld: Neuzugang für WAC am Deadline Day

Kärnten
05.09.2025 16:13
Didi Kühbauer
Didi Kühbauer(Bild: Pessentheiner Florian)

In der Länderspielpause hat der WAC auf dem Transfermarkt noch einmal zugeschlagen. Der Neue ist einer fürs Mittelfeld und soll für die Truppe um Coach Didi Kühbauer eine Verstärkung sein.

0 Kommentare

Der Bundesligist hat den Kader erweitert und am „Deadline Day“ die Verpflichtung von Tochukwu Micheal Raymond (21) bekanntgegeben.

Die Lavanttaler ließen am Freitag Nachmittagverlauten: „Der zentrale Mittelfeldspieler kommt vom Remo Stars FC, für die er in der vergangenen Spielzeit in 34 Einsätzen zwei Tore erzielte und vier Vorlagen lieferte, ins Lavanttal und unterschreibt im Wolfsrudel einen Vertrag über 3 Jahre.“

Weiter heißt es: „In den vergangenen Wochen war der 21-jährige Nigerianer für sein Heimatland bei der afrikanischen Nationenmeisterschaft im Einsatz, bevor er nach Abwicklung der VISA-Modalitäten in Wolfsberg erwartet wird.“

Raymond trifft beim WAC auf seine Landsleute Chibuike Nwaiwu, Emmanuel Chukwu und Austi Uzondu und ist der insgesamt neunte afrikanische Akteur im Kader des Vorjahresvierten der Bundesliga.

