ÖFB-Frauen fixieren Verbleib in Liga A

In der zweiten Minute klopfte Verena Hanshaw mit einem direkten Freistoß erstmals an, Torfrau Votikova war zur Stelle. Im direkten Gegenzug verzog Tereza Krejcirikova knapp am langen Eck, es sollte die einzige gefährliche Torannäherung der Gäste in der ersten Halbzeit bleiben. Danach übernahm Rot-Weiß-Rot das Kommando und erarbeitete sich mehrere Möglichkeiten, auch wenn im letzten Drittel phasenweise die Präzision fehlte. Maria Plattner kam zu zwei Chancen (14., 19.), Julia Hickelsberger scheiterte mit einem Kopfball aus guter Position an Votikova (22.).