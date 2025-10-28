Weltrekord! 1491 Liegestütze in nur einer Stunde

Unfassbare Leistung! Ein junger Kärntner ist erneut auf dem Weg ins Guiness-Buch der Rekorde – denn Daniel Krobath hat kürzlich bei einem Event im Klagenfurter Einkaufszentrum City Arkaden 1491 Liegestütze auf seinen Fäusten gemacht. Und das mit 20 Kilo Zusatzgewicht: „Ich bin es gewohnt, die Spatzen waren gar nicht so schlimm.“
Bei der Polizei-Aufnahmeprüfung müssen Männer 15 Liegestütze schaffen, 30 am Stück gelten für einen Erwachsenen als exzellenter Wert. Doch der Klagenfurter Daniel Krobath stellte am Wochenende bei seinem Weltrekord-Versuch diese Werte völlig in den Schatten. Bei einem Spendenevent seines Vereines „Streetworkout Carinthia“ im Einkaufszentrum City Arkaden in Kärntens Landeshauptstadt verblüffte der 26-Jährige die Zuschauer mit 1491 (!) Liegestützen.
