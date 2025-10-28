Ex-Kanzler Sebastian Kurz legt nun Chat-Beweis vor

Nachricht nach TV-Auftritt

Dabei handelt es sich konkret um eine Handy-Kurznachricht, die Schmid dem damaligen Bundeskanzler und ÖVP-Chef unmittelbar nach dessen „ZIB 2“-Interview Anfang Oktober 2021, in dem dieser angab, nicht in die Causa verwickelt zu sein, geschrieben hat. Wörtlich steht in dem lobenden Chat des heutigen Kronzeugen der Anklage: „Das war ein sehr guter Auftritt. Mit Darlegung wie es wirklich war!“ Diese Aussage – offensichtlich aus einem Impuls heraus – würde die weiteren Angaben von Thomas Schmid klar widerlegen.