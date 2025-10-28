Vorteilswelt
Nachricht von Schmid

Ex-Kanzler Sebastian Kurz legt nun Chat-Beweis vor

Innenpolitik
28.10.2025 21:00
Ex-Kanzler Kurz: Chat-Beweis (re.) zur Entlastung.
Ex-Kanzler Kurz: Chat-Beweis (re.) zur Entlastung.(Bild: Krone KREATIV/Eva Manhart, Sebastian Kurz)

Das ist ungewöhnlich: Der junge ÖVP-Altkanzler Sebastian Kurz will sich mit einer Handynachricht von Thomas Schmid selbst entlasten – Vorwürfe gegen die Korruptionsjäger der Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft inklusive ...

0 Kommentare

Über seinen Anwalt geht Ex-Kanzler Sebastian Kurz in der Umfrage-Affäre in die Offensive: Er legt dem Landesgericht für Strafsachen Wien für den „Ibiza-Akt“ einen eigenen Chat mit Kronzeugen Thomas Schmid, dem damaligen Generalsekretär im Finanzministerium, vor.

Verbunden mit einem Vorwurf an die Korruptionsjäger: Denn die Urkundenvorlage sei aufgrund mangelnder entsprechender Beweiserhebungen durch die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft notwendig. Wie es in der sechsseitigen Begründung heißt, wären die Ermittlungsbehörden dazu verpflichtet, nicht nur belastende, sondern auch entlastende Beweismittel zu würdigen.

Nachricht nach TV-Auftritt
Dabei handelt es sich konkret um eine Handy-Kurznachricht, die Schmid dem damaligen Bundeskanzler und ÖVP-Chef unmittelbar nach dessen „ZIB 2“-Interview Anfang Oktober 2021, in dem dieser angab, nicht in die Causa verwickelt zu sein, geschrieben hat. Wörtlich steht in dem lobenden Chat des heutigen Kronzeugen der Anklage: „Das war ein sehr guter Auftritt. Mit Darlegung wie es wirklich war!“ Diese Aussage – offensichtlich aus einem Impuls heraus – würde die weiteren Angaben von Thomas Schmid klar widerlegen.

Porträt von Christoph Budin
Christoph Budin
Kommentare

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

