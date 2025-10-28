Heftige Kritik an Mel Gibsons Maria-Darstellerin

Karriere in Italien

Die 46-jährige Kasia Smutniak begann ihre Karriere zunächst als Model, bevor sie in Italien zum Film kam. Ihren Durchbruch als Schauspielerin hatte sie mit dem Film „Radio West“ (2003). Heute gehört sie zu den bekanntesten Schauspielerinnen des italienischen Kinos und ist häufig auf Festivals wie Venedig oder Rom präsent.