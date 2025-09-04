Größter Eisberg der Welt zerfällt rasend schnell

„Wasser ist viel zu warm“

Forschende glauben, dass A23a auch in den nächsten Wochen noch kleiner werden wird und „in ein paar Wochen nicht mehr wirklich zu erkennen ist“, befürchtet Andrew Meijers von der Forschungsorganisation British Antarctic Survey gegenüber der Nachrichtenagentur AFP. Er meint: „Das Wasser ist viel zu warm, als dass er sich halten könnte.“ Der Eisberg schmilzt ständig.

Inzwischen ist der Eisberg nur noch halb so groß wie er einmal war, das zeigen Satellitenbilder des EU-Erdbeobachtungsprogramms Copernicus, die AFP analysierte. Vor rund 40 Jahren war A23a vom Festland der Antarktis abgebrochen und danach mehrere Jahrzehnte auf dem Meeresboden stecken geblieben.