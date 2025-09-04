Vorteilswelt
Podersdorf am See

Regionale und überregionale Produkte bei Bauer‘s

Burgenland
04.09.2025 16:00
Maria und Michael Bauer (Mitte) mit Tajana Mair (links) und Patricia Weisz (rechts) im neuen ...
Maria und Michael Bauer (Mitte) mit Tajana Mair (links) und Patricia Weisz (rechts) im neuen Laden in der Seestraße in Podersdorf.(Bild: Charlotte Titz)

Maria und Michael Bauer eröffnen einen Kaufladen in Podersdorf am See. Geöffnet wird ganzjährig, auch Workshops sind geplant. 

Maria Bauer kennt man in ihrer Heimatgemeinde und weit darüber hinaus für ihre gute Mehlspeise, die man bei ihr bestellen oder auch direkt zu Hause in ihrem kleinen Hofladen holen kann. Einige Monate hatten sie in Illmitz „Bauers Kaufladen“, das Geschäft war aber zu groß. Jetzt gehts etwas kleiner – und bequemer, weil in der Heimatgemeinde – in Podersdorf am See weiter.

Kunsthandwerk und vieles mehr gibt es in dem kleinen Laden.
Kunsthandwerk und vieles mehr gibt es in dem kleinen Laden.(Bild: Charlotte Titz)

Freitag, dem 5. September um 8 Uhr wird eröffnet, bis 18 Uhr kann man die Familie in ihrem neuen Shop in der Seestraße 1 dann besuchen. Im Sortiment ist viel Selbstgemachtes – es gibt auch die Möglichkeit im Laden Kaffee und Kuchen zu genießen – regionale Sachen, wie Saucen von Tschida Chili aus Illmitz, Seifen, Honig und Kernöl aus Podersdorf oder Keramik aus Neusiedl am See.

Man findet aber auch überregionale Dinge wie Nudeln aus Italien oder Olivenöl aus Griechenland. Auch Geschenksartikel von heimischen Künstlern, wie etwa Bilder von Tajana Mair aus Podersdorf haben ihren Platz. Geöffnet ist Mittwoch und Donnerstag von 8 bis 14 Uhr und Freitag und Samstags 8 bis 18 Uhr.

Porträt von Charlotte Barbara Titz
Charlotte Barbara Titz
Burgenland
