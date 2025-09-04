Regionale und überregionale Produkte bei Bauer‘s

Maria Bauer kennt man in ihrer Heimatgemeinde und weit darüber hinaus für ihre gute Mehlspeise, die man bei ihr bestellen oder auch direkt zu Hause in ihrem kleinen Hofladen holen kann. Einige Monate hatten sie in Illmitz „Bauers Kaufladen“, das Geschäft war aber zu groß. Jetzt gehts etwas kleiner – und bequemer, weil in der Heimatgemeinde – in Podersdorf am See weiter.