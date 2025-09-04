Drei Alarmierungen der Bergrettung an einem Tag

Am Mittwochabend stürzte eine 47-jährige Wanderin aus Berlin. Sie war von der Steinalm in Richtung Bachwinkl auf einem steilen und wurzeligen Weg unterwegs und dürfte dann ausgerutscht oder gestolpert sein. „Bei dem Sturz verletzte sie sich das Sprunggelenk“, so Ortsstellenleiter Günter Herzog. Der Ehemann der Frau setzte einen Notruf ab. Zehn Bergrettungskräfte rückten aus. Sie trugen die Verletzte über den Steinalmweg ins Tal. Am Parkplatz der Peter-Wiechenthaler-Hütte in Bachwinkl wurde sie dem Roten Kreuz übergeben.