Tennis-Welt staunt über „KI-generierten“ Sinner!

Doch allzu gewagt scheint das Spielchen mit dem Geld nicht zu sein: Sinner hat 26 Matches in Serie bei den Grand-Slam-Turnieren auf Hartplätzen gewonnen und sich auch von einer dreimonatigen Doping-Sperre in diesem Jahr nicht von seinem Weg abbringen lassen. Auf seinem Durchmarsch bis ins Halbfinale gegen Auger-Aliassime gönnte er seinen Gegnern in den fünf Runden nur 38 Spiele. „Ich liebe es, in einem Turnier weit zu kommen und mein Niveau zu steigern“, sagte der Topgesetzte. Es könnte – um bei Bublik zu bleiben – für die Konkurrenz noch unmenschlicher werden ….