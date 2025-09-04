Schlauen Wildkatzen in Neckenmarkt auf der Spur

Mit dem Naturschutzbund geht es am Freitag auf Entdeckungsreise im Burgenland. Anmeldungen sind noch möglich.
Sie gilt als scheue Waldbewohnerin, die lange Zeit vom Menschen verfolgt wurde, und sieht einem Stubentiger zum Verwechseln ähnlich – die Wildkatze. Seit 20 Jahren wird in Österreich gezielt nach ihren Artgenossen gesucht. Experten gehen davon aus, dass sich die Wildkatze, von den Nachbarländern kommend, hierzulande wieder verstärkt ausbreitet.
Wildbiologe zeigt Lebensräume
Auf ihre Spuren im Burgenland begibt sich Wildbiologe Andreas Kranz morgen, Freitag. Treffpunkt ist um 17 Uhr vor der Radstation beim Fahnenschwinger an der Straße nach Neckenmarkt.
„Wenngleich wir vermutlich keine Wildkatze zu Gesicht bekommen werden, so offenbart ihr Lebensraum dennoch viel Wissenswertes“, sagt Kranz. Wer Interesse hat, kann ihn kostenlos begleiten. Anmeldung ab heute, Donnerstag, bei Josef Schuh unter 0660/227 19 67.
