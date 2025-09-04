Schlauen Wildkatzen in Neckenmarkt auf der Spur

Sie gilt als scheue Waldbewohnerin, die lange Zeit vom Menschen verfolgt wurde, und sieht einem Stubentiger zum Verwechseln ähnlich – die Wildkatze. Seit 20 Jahren wird in Österreich gezielt nach ihren Artgenossen gesucht. Experten gehen davon aus, dass sich die Wildkatze, von den Nachbarländern kommend, hierzulande wieder verstärkt ausbreitet.