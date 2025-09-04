Großeinsatz an Donau: Person gilt als vermisst

Am Donnerstagabend rückten Feuerwehr, Polizei und Rettung zum Kuchelauer Hafen in Wien-Döbling aus. Eine Person wurde dort als vermisst gemeldet. Sofort suchten Einsatzkräfte mit Booten, Drohnen und einem Hubschrauber das Gebiet in der Donau ab. Von der Person fehlt bislang jede Spur ...
Gegen 18.30 Uhr rückten zahlreiche Einsatzkräfte zu einer Suchaktion auf der Donauinsel aus. Eine Person wurde im Bereich zwischen dem Kuchelauer Hafen und dem Jachthafen als vermisst gemeldet. „Der gesamte Bereich wurde mit einem Hubschrauber sowie einer Drohne abgesucht, es konnte aber noch niemand gefunden werden“, erklärte ein Feuerwehrsprecher gegenüber der „Krone“.
Suche am Abend unterbrochen
Gegen 20 Uhr musste die Suche wegen der einsetzenden Dunkelheit abgebrochen werden. Sie soll am Freitag fortgesetzt werden. Zu den genauen Umständen, zur Identität und zur Ursache des Unglücks lagen am Donnerstagabend noch keine genauen Informationen vor.
