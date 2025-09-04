Vorteilswelt
Schock in Wien

Großeinsatz an Donau: Person gilt als vermisst

Wien
04.09.2025 20:36
Die Einsatzkräfte suchten den Bereich der Donau in Döbling ab – die Person konnte bis jetzt ...
Die Einsatzkräfte suchten den Bereich der Donau in Döbling ab – die Person konnte bis jetzt nicht gefunden werden.(Bild: Leserreporter)

Am Donnerstagabend rückten Feuerwehr, Polizei und Rettung zum Kuchelauer Hafen in Wien-Döbling aus. Eine Person wurde dort als vermisst gemeldet. Sofort suchten Einsatzkräfte mit Booten, Drohnen und einem Hubschrauber das Gebiet in der Donau ab. Von der Person fehlt bislang jede Spur ... 

Gegen 18.30 Uhr rückten zahlreiche Einsatzkräfte zu einer Suchaktion auf der Donauinsel aus. Eine Person wurde im Bereich zwischen dem Kuchelauer Hafen und dem Jachthafen als vermisst gemeldet. „Der gesamte Bereich wurde mit einem Hubschrauber sowie einer Drohne abgesucht, es konnte aber noch niemand gefunden werden“, erklärte ein Feuerwehrsprecher gegenüber der „Krone“.

Die Polizei suchte die Person mittels Hubschrauber.
Die Polizei suchte die Person mittels Hubschrauber.(Bild: Leserreporter)
Auch der Bereich am Donauufer wurde intensiv abgesucht.
Auch der Bereich am Donauufer wurde intensiv abgesucht.(Bild: Leserreporter)
Die Wasserpolizei stand ebenfalls im Einsatz.
Die Wasserpolizei stand ebenfalls im Einsatz.(Bild: Leserreporter)

Suche am Abend unterbrochen
Gegen 20 Uhr musste die Suche wegen der einsetzenden Dunkelheit abgebrochen werden. Sie soll am Freitag fortgesetzt werden. Zu den genauen Umständen, zur Identität und zur Ursache des Unglücks lagen am Donnerstagabend noch keine genauen Informationen vor.

