Großeinsatz an Donau: Person gilt als vermisst

Gegen 18.30 Uhr rückten zahlreiche Einsatzkräfte zu einer Suchaktion auf der Donauinsel aus. Eine Person wurde im Bereich zwischen dem Kuchelauer Hafen und dem Jachthafen als vermisst gemeldet. „Der gesamte Bereich wurde mit einem Hubschrauber sowie einer Drohne abgesucht, es konnte aber noch niemand gefunden werden“, erklärte ein Feuerwehrsprecher gegenüber der „Krone“.