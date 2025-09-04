Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

In Lack und Leder

„Kommissar Rex“-Star verblüfft mit neuer Rolle

Burgenland
04.09.2025 11:00
Lackstiefel, Lederhöschen, Glitzertop und Batman-Maske: In so einem gewagten Outfit hat man den ...
Lackstiefel, Lederhöschen, Glitzertop und Batman-Maske: In so einem gewagten Outfit hat man den Burgenländer noch nie gesehen.(Bild: sofly)

Na, hätten Sie ihn erkannt? Mehr als ein Jahrzehnt wirkte er in der TV-Krimiserie „Kommissar Rex“ mit. Seither wird er immer wieder für deutsche Filmproduktionen gebucht. Auch im Burgenland hat er zwei spannende Projekte. Zum einen engagiert er sich als Weinbauer, zum anderen als „Schlossherr“.

0 Kommentare

Einst ließ er sich als Inspektor Kunz von „Kommissar Rex“ die Wurstsemmeln aus der Hand fressen. Inzwischen ist Martin Weinek (61) ein anerkannter Intendant und sorgt dafür, dass jedes Jahr tausende Zuschauer aus nah und fern ins Uhudler-Landestheater auf Schloss Tabor in Neuhaus am Klausenbach pilgern, wo klassische Werke modern interpretiert und humorvoll und musikalisch inszeniert werden.

Mit Alexander Pschill und Elke Winkens in „Kommissar Rex“. Die Serie fesselte Millionen ...
Mit Alexander Pschill und Elke Winkens in „Kommissar Rex“. Die Serie fesselte Millionen Zuschauer und wurde in mehr als 120 Märkte verkauft und in Dutzende Sprachen übersetzt – sogar in Mandarin!(Bild: Ali Schafler)

Beste Unterhaltung
Anlässlich des Johann-Strauss-Jahres – der Walzerkönig hätte heuer seinen 200. Geburtstag gefeiert – bringen der Schauspieler, Regisseur und Winzer und seine Frau, die Dramaturgin und Weinbau- und Kellermeisterin Eva Weinek, bis 14. September eine skurrile Fassung von Strauss’ berühmtester Operette auf die Bühne: „Die (Rache der) Fledermaus“.

Das Publikum darf sich auf spritzige Dialoge, Verwechslungen und bekannte Melodien freuen – von Schlagern der 1950er-Jahre hin bis zu Ohrwürmern der Gegenwart.

Weinek sorgt für einen glänzenden Aufritt.
Weinek sorgt für einen glänzenden Aufritt.(Bild: sofly)

Keine Heidi Klum
Weinek schlüpft gleich in eine Doppelrolle und spielt neben „Notar Dr. Falke“ auch den „Gefängniswärter Frosch“. „Im Stück geht es ums raffinierte Betrügen des Partners und den Irrglauben, dass es der andere nicht merkt. Ein Stoff, der bewegt. Schließlich ist laut Scheidungsstatistik bei jeder zweiten Ehe in Österreich nach zehn Jahren die Luft draußen“, erklärt der Maestro.

Der gebürtige Leobener ist selbst seit 25 Jahren verheiratet – eine Kulturleistung, die nur noch wenigen Paaren gelingt. Am 15. August feierte er mit seiner Liebsten Silberhochzeit. Aber nicht wie Heidi Klum, die Ex-Mann Seal einst jedes Jahr das Ja-Wort gab: „Die haben ein Fest gebraucht. Wir saufen auch grundlos!“, scherzt der Hagensdorfer. Dass er mit seiner Eva, der Mutter seiner Söhne Leonard (24) und Laurids (22) nach wie vor glücklich ist, liege am gegenseitigen Respekt, dem ehrlichen Umgang miteinander und der Freiheit, die man sich zugestehe.

Das Drehbuch zum Stück haben Weineks Frau Eva und Dagmar Bernhard geschrieben.
Das Drehbuch zum Stück haben Weineks Frau Eva und Dagmar Bernhard geschrieben.(Bild: sofly)
Teil des Ensembles sind auch Adriana Zartl, Dagmar Bernhard, Therry Chladd, Michele Härte und ...
Teil des Ensembles sind auch Adriana Zartl, Dagmar Bernhard, Therry Chladd, Michele Härte und Martin Oberhauser.(Bild: sofly)
Weineks Sohn Laurids, er studiert in Wien Produktionsmanagement für Film, TV und Streaming, ...
Weineks Sohn Laurids, er studiert in Wien Produktionsmanagement für Film, TV und Streaming, übernimmt die Regieassistenz beim Stück.(Bild: sofly)

„Eine treue Seele“, die lieber schweigt
Im Falle eines Seitensprungs, den er noch nie gewagt habe, wie er versichert, würde er allerdings keine Beichte ablegen: „Bei der Partnerin um Absolution zu flehen, um sein schlechtes Gewissen zu erleichtern, ist erbärmlich. Auch bei einem Fehltritt muss man Manns genug sein und diesen mit sich selbst ausmachen!“ Auch er würde nicht wissen wollen, wenn ihn seine Frau betakelt: „Da entsteht nur unnötiges Leid.“

Nächstes Jahr feiert das Uhudler-Landestheater, das seit 2022 dem Land gehört, zehnjähriges Jubiläum. Ob ein rauschendes Fest geplant ist? „Von mir aus gerne! Doch das hängt ganz davon ab, ob Landeshauptmann und Kulturreferent Hans Peter Doskozil dafür Geld locker machen kann.“

Porträt von Petra Klikovits
Petra Klikovits
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Burgenland
Burgenland Wetter
Eisenstadt
15° / 28°
Symbol wolkenlos
Güssing
12° / 28°
Symbol wolkenlos
Mattersburg
12° / 28°
Symbol wolkenlos
Neusiedl am See
14° / 28°
Symbol wolkenlos
Oberpullendorf
13° / 28°
Symbol wolkenlos

krone.tv

US-Präsident Donald Trump betont, er sei „sehr aktiv gewesen“ am Wochenende.
„War sehr aktiv“
Trump nennt Berichte über seine Gesundheit „Fake“
Das Kopftuch-Verbot für Mädchen unter 14 soll nun endlich umgesetzt werden. 
Für Mädchen unter 14
Kopftuch-Verbot mit Strafen über 1000 Euro geplant
Wladimir Putin betont, Russland habe keine Einwände gegen einen EU-Beitritt der Ukraine.
Putin an die EU:
Russland ist nicht gegen den Beitritt der Ukraine
Laut einem jetzt veröffentlichten Bericht der Deutschen Bahn wäre das Zugunglück in Bayern 2022 ...
Interner Bericht:
Zugunglück in Bayern mit fünf Toten war vermeidbar
Österreichs Wälder kämpfen unter anderem mit längeren Trockenperioden und dem Borkenkäfer ...
Aktuelle Entwicklungen
„Der klimafitte Wald ist ein bunter Wald“
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Salzburg
„Wir haben gehofft, dass ihr nicht zur EU geht“
183.920 mal gelesen
Das markante Grenzgebäude am Walserberg in Salzburg ist seit 2003 Geschichte.
Adabei Österreich
Alles aus! Naschenweng und Gabalier sind getrennt
170.333 mal gelesen
In Mörbisch traten Toni Gabalier und Melissa Naschenweng 2023 zum ersten Mal öffentlich ...
Kärnten
ÖVP-Urgestein nach Unfall in Kärnten verstorben
149.726 mal gelesen
ÖVP-Urgestein Heinrich Neisser wurde im Wrack eingeklemmt.
Kolumnen
Regierung ohne Plan: Dann gute Nacht, Österreich!
1645 mal kommentiert
Kanzler Stocker und seine Koalitionspartner haben einen Festschmaus für Kickl aufbereitet ...
Innenpolitik
Kopftuch-Verbot mit Strafen über 1000 Euro geplant
1297 mal kommentiert
Das Kopftuch-Verbot für Mädchen unter 14 soll nun endlich umgesetzt werden. 
Innenpolitik
Große Seniorenverbände stellen sich gegen Kanzler
1247 mal kommentiert
Für viele Senioren Realität: Rabattmarken entscheiden, ob frische Erdbeeren auf den Tisch ...
Mehr Burgenland
Naturschutzbund
Schlauen Wildkatzen in Neckenmarkt auf der Spur
Bristol-„Co“ Eibler
„Dann kann es hier schon richtig laut werden“
Wien, NÖ und Bgld
Vermisste und zugelaufene Vierbeiner
Kosten für Straße
Rust: FPÖ stellt sich auf die Seite der Anrainer
Ringen geht weiter
Baulandsteuer: Bescheide fertig, Einsprüche fix
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf