„Kommissar Rex“-Star verblüfft mit neuer Rolle

„Eine treue Seele“, die lieber schweigt

Im Falle eines Seitensprungs, den er noch nie gewagt habe, wie er versichert, würde er allerdings keine Beichte ablegen: „Bei der Partnerin um Absolution zu flehen, um sein schlechtes Gewissen zu erleichtern, ist erbärmlich. Auch bei einem Fehltritt muss man Manns genug sein und diesen mit sich selbst ausmachen!“ Auch er würde nicht wissen wollen, wenn ihn seine Frau betakelt: „Da entsteht nur unnötiges Leid.“