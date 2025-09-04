„Kommissar Rex“-Star verblüfft mit neuer Rolle

Na, hätten Sie ihn erkannt? Mehr als ein Jahrzehnt wirkte er in der TV-Krimiserie „Kommissar Rex“ mit. Seither wird er immer wieder für deutsche Filmproduktionen gebucht. Auch im Burgenland hat er zwei spannende Projekte. Zum einen engagiert er sich als Weinbauer, zum anderen als „Schlossherr“.
Einst ließ er sich als Inspektor Kunz von „Kommissar Rex“ die Wurstsemmeln aus der Hand fressen. Inzwischen ist Martin Weinek (61) ein anerkannter Intendant und sorgt dafür, dass jedes Jahr tausende Zuschauer aus nah und fern ins Uhudler-Landestheater auf Schloss Tabor in Neuhaus am Klausenbach pilgern, wo klassische Werke modern interpretiert und humorvoll und musikalisch inszeniert werden.
Beste Unterhaltung
Anlässlich des Johann-Strauss-Jahres – der Walzerkönig hätte heuer seinen 200. Geburtstag gefeiert – bringen der Schauspieler, Regisseur und Winzer und seine Frau, die Dramaturgin und Weinbau- und Kellermeisterin Eva Weinek, bis 14. September eine skurrile Fassung von Strauss’ berühmtester Operette auf die Bühne: „Die (Rache der) Fledermaus“.
Das Publikum darf sich auf spritzige Dialoge, Verwechslungen und bekannte Melodien freuen – von Schlagern der 1950er-Jahre hin bis zu Ohrwürmern der Gegenwart.
Keine Heidi Klum
Weinek schlüpft gleich in eine Doppelrolle und spielt neben „Notar Dr. Falke“ auch den „Gefängniswärter Frosch“. „Im Stück geht es ums raffinierte Betrügen des Partners und den Irrglauben, dass es der andere nicht merkt. Ein Stoff, der bewegt. Schließlich ist laut Scheidungsstatistik bei jeder zweiten Ehe in Österreich nach zehn Jahren die Luft draußen“, erklärt der Maestro.
Der gebürtige Leobener ist selbst seit 25 Jahren verheiratet – eine Kulturleistung, die nur noch wenigen Paaren gelingt. Am 15. August feierte er mit seiner Liebsten Silberhochzeit. Aber nicht wie Heidi Klum, die Ex-Mann Seal einst jedes Jahr das Ja-Wort gab: „Die haben ein Fest gebraucht. Wir saufen auch grundlos!“, scherzt der Hagensdorfer. Dass er mit seiner Eva, der Mutter seiner Söhne Leonard (24) und Laurids (22) nach wie vor glücklich ist, liege am gegenseitigen Respekt, dem ehrlichen Umgang miteinander und der Freiheit, die man sich zugestehe.
„Eine treue Seele“, die lieber schweigt
Im Falle eines Seitensprungs, den er noch nie gewagt habe, wie er versichert, würde er allerdings keine Beichte ablegen: „Bei der Partnerin um Absolution zu flehen, um sein schlechtes Gewissen zu erleichtern, ist erbärmlich. Auch bei einem Fehltritt muss man Manns genug sein und diesen mit sich selbst ausmachen!“ Auch er würde nicht wissen wollen, wenn ihn seine Frau betakelt: „Da entsteht nur unnötiges Leid.“
Nächstes Jahr feiert das Uhudler-Landestheater, das seit 2022 dem Land gehört, zehnjähriges Jubiläum. Ob ein rauschendes Fest geplant ist? „Von mir aus gerne! Doch das hängt ganz davon ab, ob Landeshauptmann und Kulturreferent Hans Peter Doskozil dafür Geld locker machen kann.“
Kommentare
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.